"Енергії було за трьох": Тодоренко про романтичну подорож під час вагітності

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча зізналася, що поїздка в Лондон на другому триместрі вагітності принесла їй масу вражень

Популярна телеведуча Регіна Тодоренко розповіла про романтичну подорож в Лондон на другому триместрі вагітності разом з чоловіком Владом Топаловим. Про це вона написала на сторінці в Instagram.

До інформативної посту дівчина прикріпила спільне миле фото зі своїм коханим. Пара сидить на підвіконні книжкового магазину, тримаючись за руки і дивлячись один на одного закоханим поглядом.

Зірка зазначила, що в цей час вона була сповнена сил та енергії і навіть встигла не тільки погуляти по місту, але і сходити на два концерти.

"На 2-му триместрі лікарі дозволили мені подорожувати, що, власне, я і робила майже все літо. Сил та енергії у мене було не те, що за двох – за трьох! І ми разом з Владом Топаловим у мій День народження відправилися в Лондон на концерти Beyonce & Jay-Z і Ed Sheeran. Ми дуже багато ходили пішки по місту", - зізналася Тодоренко.

На четвертому місяці у Регіни перестало набрякати тіло, і вона навіть схудла, а цікаве положення зірки видавав тільки живіт.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

"На 4-му місяці я відчувала себе як звичайна людина, жодних ознак вагітності, крім хіба що опуклого живота, не було! До того часу і набряклість пройшла, так що, мені здається, я виглядала навіть худіша, ніж була раніше", - поділилася мандрівниця.

Підписники Тодоренко почали милуватися парочкою на фото, деякі ділилися своїми відчуттями в аналогічний період.

"Які ви класні", "Ідеальна пара", "Красені, кращі, в світі не знайти", "Ви дуже крута пара", "Регіна, смію Вас запевнити, що в будь-якому стані вагітності, або ж немає) Ви прекрасна. Є відчуття зовнішньої і внутрішньої краси найпотужнішої. Владу дуже пощастило! Просто картинок-красунь тьма-тьмуща! А Ви одна така! Іншої такої немає!" - захоплювалися коментатори.

Скріншоти коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Раніше Регіна Тодоренко розповіла про свою маленьку радість – вперше після пологів вона повернулася до занять спортом.

До речі, Регіна Тодоренко поділилася своїми переживаннями через стрімкий набір ваги під час вагітності.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко розсекретила головну причину, по якій довго приховувала своє цікаве положення від шанувальників.

Відео: РБК-Україна