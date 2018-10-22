"Емоційний передоз": Маша Єфросиніна закликала не жити відкладеним життям

Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Зірка розмістила в Instagram дуже емоційний пост

Знаменита українська телеведуча Маша Єфросиніна зізналася, що у неї видався неймовірно емоційний тиждень.

На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася, що було багато як смутку, так і радості, завдяки яким вона в черговий раз переосмислила життєві цінності:

"Тиждень принесла емоційний передоз. Стоячи за лаштунками в очікуванні свого виступу, дізнаюся про трагедію в Керчі (втрачаю самовладання від жаху), через хвилину роблю крок на сцену - бачу переповнений зал, і практично позбавляюсь дару мови від усвідомлення того, що це диво відбувається зі мною. Виступаю, як мені здається, паршиво, так як в голові плутаються думки. А після виступу бачу сльози моїх глядачок і отримую самі гарячі обійми.

Їду в дитбудинок з відчуттям, що немає сил і не витримаю. Дітвора зустрічає сміхом і доглянутістю. Всі хочуть обійнятися і на ручки. А персонал не залишає сумнівів, що дітей люблять, як своїх. Переполняюсь захопленням і схилянням перед усіма цими усміхненими жінками з сяючими очима в чистих білих халатах. Плачу тільки при вигляді лежачих діток. Виходжу на вулицю провітритися - спостерігаю картину, як молода пара грає з маленькою, яку оформляє на вдочеріння - більше привертає увагу майбутній тато: він світиться щастям і постійно її цілує. А коли повз нього проводять чоловік десять малечі, він кожного називає по імені і мацає, як рідного".

Скріншот: instagram.com/mashaefrosinina

Єфросиніна зізналася, що в черговий усвідомила своє щастя - і це її здорові і самобутні діти:

"Тепер вже мене душать сльози щастя. Мчу в Київ обійняти своїх дітей. Дозволяю Сані запрещенку - пізно лягти і спати разом. Нана підозріло дивиться на безперервно целующую її мати, але терпить. Не можу ними надихатися. На наступний день на дитячому дні народження #мойАлександр ігнорує всю розкішну анімацію і просто стоїть три години на вулиці, зробивши собі выгородку з паркувальних конусів і заявляючи, що він поліцейський, який охороняє об'єкт! Намагаюся всім пояснити, що хлопець у мене не сорока, а чотирирічний і що з ним все в порядку! Переполняюсь щастям від його самобутності та вміння робити те, що він хоче, спокійно і впевнено І тут наздоганяє новину про #дизелів... Перед очима все пливе і хочеться закричати!".

Дивлячись на горе, яке відбувається навколо, Маша закликала фоловерів не жити відкладеним життям.

"І ось я дивлюся на свій Інста і бачу дві свічки з проміжком у два дні, і розмірковую над тим, як умовити себе і людство не жити відкладеної життям, а вміти розчинятися в сьогодні, вміти зупинятися,щоб побачити справжність життя у всіх його кольорах?" - резюмувала співачка.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна назвала топ-5 якостей сучасної жінки.

А також ми писали про те, що Єфросиніна різко висловилася про плани на життя.

Відео: РБК-Україна