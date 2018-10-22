"Эмоциональный передоз": Маша Ефросинина призвала не жить отложенной жизнью

Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Звезда разместила в Instagram очень эмоциональный пост

Знаменитая украинская телеведущая Маша Ефросинина призналась, что у нее выдалась невероятно эмоциональная неделя.

На своей странице в Instagram звезда поделилась, что было много как горя, так и радости, благодаря которым она в очередной раз переосмыслила жизненные ценности:

"Неделя принесла эмоциональный передоз. Стоя в кулисах в ожидании своего выступления, узнаю про трагедию в Керчи (теряю самообладание от ужаса), через минуту делаю шаг на сцену - вижу переполненный зал, и практически лишаюсь дара речи от осознания того, что это чудо происходит со мной. Выступаю, как мне кажется, паршиво, так как в голове путаются мысли. А после выступления вижу слезы моих зрительниц и получаю самые горячие объятья.

Еду в детдом с ощущением, что нет сил и не выдержу. Детвора встречает смехом и ухоженностью. Все хотят обняться и на ручки. А персонал не оставляет сомнений, что детей любят, как своих. Переполняюсь восхищением и преклонением перед всеми этими улыбчивыми женщинами со светящимися глазами в белых чистых халатах. Плачу только при виде лежачих деток. Выхожу на улицу проветриться - наблюдаю картину, как молодая пара играет с малышкой, которую оформляет на удочерение - больше привлекает внимание будущий папа: он светится счастьем и постоянно ее целует. А когда мимо него проводят человек десять малышни, он каждого называет по имени и тискает, как родного".

Скриншот: instagram.com/mashaefrosinina

Ефросинина призналась, что в очередной осознала свое счастье - и это ее здоровые и самобытные дети:

"Теперь уже меня душат слезы счастья. Мчусь в Киев обнять своих детей. Разрешаю Сане запрещенку - лечь поздно и спать вместе. Нана подозрительно смотрит на непрерывно целующую ее мать, но терпит. Не могу ими надышаться. На следующий день на детском дне рождения #мойАлександр игнорирует всю роскошную анимацию и просто стоит три часа на улице, сделав себе выгородку из парковочных конусов и заявляя, что он полицейский, который охраняет объект! Пытаюсь всем обьяснить, что парень у меня не сорока, а четырехлетний и что с ним все в порядке! Переполняюсь счастьем от его самобытности и умения делать то, что он хочет, спокойно и уверенно... И тут настигает новость про #дизелей... Перед глазами все плывет и хочется закричать!".

Глядя на горе, котрое происходит вокруг, Маша призвала подписчиков не жить отложенной жизнью.

"И вот я смотрю на свой Инста и вижу две свечи с промежутком в два дня, и размышляю над тем, как уговорить себя и человечество не жить отложенной жизнью, а уметь растворяться в сегодня, уметь останавливаться,чтобы увидеть подлинность жизни во всех ее цветах?" - резюмировала телеведущая.

Напомним, ранее Маша Ефросинина назвала топ-5 качеств современной женщины.

А также мы писали о том, что Ефросинина резко высказалась о планах на жизнь.

Видео: РБК-Украина