"Чтобы не чувствовать себя динозавром": Ефросинина назвала топ-5 качеств современной женщины (видео)

Видео: новая "пятерочка" от Маши Ефросининой (Youtube-канал/Маша Ефросинина)

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина назвала топ-5 качеств, свойственные современным женщинам. Соответствующее видео она разместиа на своей странице в Youtube.

Так, первым из них телеведущая назвала умение разбираться в еде. Даже если женщина не любит и не умеет готовить, утверждает Ефросинина, она должна уметь разбираться в ней и "не чувствовать себя динозавром".

Вторым навыком является умение разбираться в анатомии. Это, уверена телеведущая, поможет вам не паниковать, если у вас что-то заболит.

Третьим навыком, по словам Ефросининой, является сознательная беременность. Как утверждает женщина, это является показателем безответственности, ведь контрацептивные препараты рекламируются практически "на каждом углу".

Четвертым навыком, которым должна обладать современная женщина, по мнению Ефросининой, являются танцы. Именно они дают ощущение счастья и улучшают здоровье.

И последним навыком, по словам женщины, является желание постоянно учиться. По словам Ефросининой, стереотип о том, что школа и ВУЗ являются гарантией стабильного будущего. Это является "чушью".

Кстати, известная украинская телеведущая Маша Ефросинина опубликовала раритетный снимок и откровенно рассказала о своей юности.

Ранее мы рассказывали о том, что Маша Ефросинина показала, какой была "пышкой" раньше.

А также мы писали о том, что Ефросинина резко высказалась о планах на жизнь.

Видео: РБК-Украина