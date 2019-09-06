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Сміливо! Емілі Ратаковскі з'явилася на світському заході в купальнику

Lite » Мода 06.09.2019 - 22:19
Сміливо! Емілі Ратаковскі з'явилася на світському заході в купальнику
Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

28-річна красуня ще раз прорекламувала свій бренд

Емілі Ратаковскі – велика любителька провокаційних образів – знову голосно заявила про себе, а заодно і про свій бренд нижньої білизни і купальників Inamorata. Вона порадувала шанувальників новими гарячими фото у відвертому вбранні, причому не з пляжу, а прямо з показів і світських івентів. Нью-Йоркський Тиждень моди стартував 4 вересня, і одна з найзнаменитіших моделей і тусовщиць в світі не могла там не відзначитися.

Сміливо! Емілі Ратаковскі з'явилася на світському заході в купальникуСміливо! Емілі Ратаковскі з'явилася на світському заході в купальникуЕмілі в Нью-Йорку (фото: instagram.com/emrata)

Для виходу в світ Емілі підібрала дуже сміливий аутфіт. Чорні вузькі штани класичного крою, довге пальто, а під ним... білий купальник з останньої колекції Ратаковскі. В руках у дівчини була коричневого відтінку сумка-портфель, а на ногах красувалися витончені босоніжки. Доповнювали образ витягнутеволосся, укладене на прямий проділ, і непомітний макіяж з виразними стрілками.

Сміливо! Емілі Ратаковскі з'явилася на світському заході в купальникуСміливо! Емілі Ратаковскі з'явилася на світському заході в купальникуДівчина стала однією з лауреатів премії (фото: instagram.com/emrata)

В такому вбранні вона з'явилася на захід Fashion Media Awards, організований американським ELLE і Daily, де, до речі, отримала нагороду. Гаряча красуня була відзначена як один з найуспішніших підприємців. "Цей бренд став надзвичайно успішним настільки стрімко! Чорт! Це вражає!", – написали на сторінці Daily.

Сміливо! Емілі Ратаковскі з'явилася на світському заході в купальникуСміливо! Емілі Ратаковскі з'явилася на світському заході в купальникуЕмілі просто щаслива (фото: instagram.com/dailyfrontrow, instagram.com/emrata)

У себе в мікроблозі дівчина показала масу фото з івенту. "Вирушаю на Тиждень моди. У Inamorata, звичайно ж", – написала Емілі. А в сторіз Емілі запостила масу експресивних і радісних кадрів – вона виступила з промовою, де гаряче подякувала всім причетним до свого успіху.

Сміливо! Емілі Ратаковскі з'явилася на світському заході в купальникуТан Франс, Емілі Ратаковски і Ніна Гарсія (фото: instagram.com/ninagarcia)

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі – відома активістка, феміністка і борець за права жінок. Нещодавно вона написала провокаційне есе для американського Harper's Bazaar, де висловилася на тему сексуальності і свого бачення цього поняття. Доповнила все відверта фотосесія, де моделі додали кілька незвичних "деталей", таких як неголені пахви і вуса.

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