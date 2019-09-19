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Кроп-топи, білизна і піджаки чоловічого крою: створюємо спокусливий образ у дусі Емілі Ратаковскі

Lite » Мода 19.09.2019 - 20:35
Кроп-топи, білизна і піджаки чоловічого крою: створюємо спокусливий образ у дусі Емілі Ратаковскі
Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

28-річна модель – джерело натхнення для всіх любительок сексуальних образів

Емілі Ратаковски – зірка Instagram, світських хронік і модних порталів. Це правда – дівчина вміє привернути до себе увагу. І справа не тільки у видатних зовнішніх даних, але і в умінні подати себе і свою сексуальність.

Кроп-топи, білизна і піджаки чоловічого крою: створюємо спокусливий образ у дусі Емілі РатаковскіЕмілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

В якості інструментів для створення своїх жіночних і вельми відвертих образів вона використовує як давно перевірені методи: макіяж зі стрілками, доглянуте і бездоганно укладене волосся, розкішні вбрання від відомих дизайнерів. Так і свої прийоми, які стали її власними "фішками". Отже, зрозуміло улюблені речі епатажної красуні.

Кроп-топ куди завгодно

Коротка майка, фуболка і светр або інакше – кроп-топ – в останні пару років міцно закріпилися в гардеробах дівчат усього світу. Із зірок їм віддають перевагу Джіджі і Белла Хадід, Кендалл Дженнер і, звичайно ж, Емілі Ратаковскі. Модель просто обожнює підкреслювати такими речами свій бездоганний прес. Вона носить кроп-топи вдома, на вечірки і навіть на прогулянки з собакою. А особливо обожнює моделі з довгими рукавами. Ще один улюблений вид одягу Емілі – майки з глибоким декольте.

Кроп-топи, білизна і піджаки чоловічого крою: створюємо спокусливий образ у дусі Емілі РатаковскіКроп-топи, білизна і піджаки чоловічого крою: створюємо спокусливий образ у дусі Емілі РатаковскіКроп-топи, білизна і піджаки чоловічого крою: створюємо спокусливий образ у дусі Емілі РатаковскіКроп-топи, білизна і піджаки чоловічого крою: створюємо спокусливий образ у дусі Емілі РатаковскіКроп-топ – річ №1 в гардеробі красуні (фото: instagram.com/emrata)

Білизна як повноцінний вид одягу

З тих пір, як дівчина створила свій бренд Inamorata, вона намагається так чи інакше його прорекламувати. Тому весь мікроблог Емілі рясніє спокусливими кадрами напівголої красуні. Але вона пішла ще далі, запропонувавши світу альтернативу топам і блузам – навіть для світських виходів Емілі може дозволити собі надягти спідню білизну або купальник. Доповнюємо його об'ємним жакетом, стильними джинсами і босоніжками на високому каблуці – сексуальний образ готовий! Зрозуміло, не кожен наважиться на таке, але якщо попереду тематична вечірка, то чому б і ні?

Кроп-топи, білизна і піджаки чоловічого крою: створюємо спокусливий образ у дусі Емілі РатаковскіКроп-топи, білизна і піджаки чоловічого крою: створюємо спокусливий образ у дусі Емілі Ратаковскі

Світський вихід в купальнику? Чому б і ні (фото: instagram.com/emrata)

Піджаки "з чоловічого плеча"

На тлі об'ємних речей точена фігура і пишні форми виглядають ще більш спокусливо, доводить Ратаковскі. Емілі обожнює підкреслювати свою крихкість і стрункість піджаками-оверсайз. Такі наряди виглядають зухвало і сексуально, а ще немов натякають, що вона потребує чоловічій сили, турботи та уваги.

Кроп-топи, білизна і піджаки чоловічого крою: створюємо спокусливий образ у дусі Емілі РатаковскіКроп-топи, білизна і піджаки чоловічого крою: створюємо спокусливий образ у дусі Емілі РатаковскіКроп-топи, білизна і піджаки чоловічого крою: створюємо спокусливий образ у дусі Емілі РатаковскіЕмілі любить демонструвати крихкість і сексуальність (фото: instagram.com/emrata)

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