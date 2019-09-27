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Эмили Ратаковски блеснула аппетитными формами в соблазнительном топе

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.09.2019 - 22:28
Эмили Ратаковски блеснула аппетитными формами в соблазнительном топе
Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Модель показала горячие кадры со съемок своего бренда

Эмили Ратаковски, которую недавно обвинили в чрезмерной худобе, решила показать, что формы ее в полном порядке. Девушка показала серию кадров с прогулки в парке, заодно прорекламировав в который раз свой бренд нижнего белья и одежды Inamorata. 28-летняя актриса и модель примерила белый топ с глубоким вырезом, который едва прикрывал грудь.

Эмили Ратаковски блеснула аппетитными формами в соблазнительном топеЭмили Ратаковски блеснула аппетитными формами в соблазнительном топеЭмили в новом образе (фото: instagram.com/emrata)

Он отлично сочетался с высокими брюками в мелкую клетку. Дополнили наряд золотые серьги, крупное обручальное кольцо, а также тонкие цепочка и браслет. Макияж она предпочла максимально естественный: легкий тон, выразительные брови, блеск для губ. А волосы уложила в слегка растрепанную укладку.

Эмили Ратаковски блеснула аппетитными формами в соблазнительном топе

Девушка в одежде своего бренда (фото: instagram.com/emrata)

Помимо жарких снимков, девушка не устает умилять поклонников семейными снимками.Недавно она показала очередное фото, где позирует с любимым мужем и псом Коломбо. «Наш сын Коломбо был увековечен моим хорошим другом и любимым артистом @grantlevylucero в его первом нью-йоркском шоу под названием «Родословная». Коломбо невероятно почитаем, и мы так гордимся», – добавила Эмили описание.

Эмили Ратаковски блеснула аппетитными формами в соблазнительном топеЭмили с мужем (фото: instagram.com/emrata)

Напомним, со своим мужем – британским актером и продюсером Себастьяном Бир-МакКлардом – Эмили обручилась в 2018-м году. Молодые люди начали встречаться буквально сразу знакомства, а уже спустя несколько месяцев решили пожениться. С тех пор Ратаковски постоянно рассказывает, как ценит семью и свой дом. Также девушка не раз выступала с публичной защитой своего мужа, когда в прошлом году в сети распространились слухи о долгах Себастьяна.

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