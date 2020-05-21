Еліксир молодості: Сінді Кроуфорд поділилася секретним рецептом улюбленого ранкового смузі

Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

І поділилася рецептом

Сінді Кроуфорд – відомий адепт здорового способу життя. Вона воліє їсти корисні страви, самостійно вирощує овочі і зелень, п'є багато чистої води і всім радить наслідувати свій приклад. Саме харчування нарівні з фізичною активністю вона називає своїм головним секретом краси.

Справжня пристрасть культової моделі 90-х – зелені коктейлі. Смузі вона любить пити в першій половині дня. Кілька годин тому Сінді поділилася улюбленим рецептом цього корисного напою. «Початок мого ранку. Ось мій улюблений домашній рецепт смузі, якщо ви, друзі, хочете його спробувати!».

Сінді обожнює смузі (фото: instagram.com/cindycrawford)

Зрозуміло, фанати знаменитої красуні з задоволенням його приготують. Хто ж відмовиться використовувати один із секретів краси вічно молодої супермоделі? «Так, я люблю пити смузі – це дозволяє залишатися здоровою і красивою», «Мій сніданок на завтра», «Дякую, що поділилася», «Виглядає відмінно», «Мрію вже спробувати», – засипали сторінку Сінді коментарями.

Модель видала свій секрет (фото: instagram.com/cindycrawford)

Отже, щоб приготувати смузі «від Сінді Кроуфорд», вам знадобиться 1 чашка мигдального молока, 1/3 замороженого банана, 1 чашка свіжого шпинату, 10 свіжих листя м'яти, 1 міра білка, 2 чайні ложки зеленого б'юті-комплексу і маленька жменя какао-бобів.

Нагадаємо, Сінді останнім часом багато постів присвячує своїй улюбленій темі краси і молодості. Володарка ідеальних параметрів та спортивної фігури почала постити серію повчальних відео, які в домашніх умовах дозволять залишатися гарними й підтягнутими. Ролики були записані давно і складають золоту колекцію знаменитих фітнес-відеоуроків від зірки. Перший з них займає всього 10 хвилин. Він розрахований на тренування м'язів всього тіла. Пізніше Сінді планує ділитися більш «точковими» уроками: для рук, ніг і преса.

Автор: Ольга Турчаникова