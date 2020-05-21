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Еліксир молодості: Сінді Кроуфорд поділилася секретним рецептом улюбленого ранкового смузі

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.05.2020 - 17:31
Еліксир молодості: Сінді Кроуфорд поділилася секретним рецептом улюбленого ранкового смузі
Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

І поділилася рецептом

Сінді Кроуфорд – відомий адепт здорового способу життя. Вона воліє їсти корисні страви, самостійно вирощує овочі і зелень, п'є багато чистої води і всім радить наслідувати свій приклад. Саме харчування нарівні з фізичною активністю вона називає своїм головним секретом краси.

Справжня пристрасть культової моделі 90-х – зелені коктейлі. Смузі вона любить пити в першій половині дня. Кілька годин тому Сінді поділилася улюбленим рецептом цього корисного напою. «Початок мого ранку. Ось мій улюблений домашній рецепт смузі, якщо ви, друзі, хочете його спробувати!».

Еліксир молодості: Сінді Кроуфорд поділилася секретним рецептом улюбленого ранкового смузіСінді обожнює смузі (фото: instagram.com/cindycrawford)

Зрозуміло, фанати знаменитої красуні з задоволенням його приготують. Хто ж відмовиться використовувати один із секретів краси вічно молодої супермоделі? «Так, я люблю пити смузі – це дозволяє залишатися здоровою і красивою», «Мій сніданок на завтра», «Дякую, що поділилася», «Виглядає відмінно», «Мрію вже спробувати», – засипали сторінку Сінді коментарями.

Еліксир молодості: Сінді Кроуфорд поділилася секретним рецептом улюбленого ранкового смузі

Модель видала свій секрет (фото: instagram.com/cindycrawford)

Отже, щоб приготувати смузі «від Сінді Кроуфорд», вам знадобиться 1 чашка мигдального молока, 1/3 замороженого банана, 1 чашка свіжого шпинату, 10 свіжих листя м'яти, 1 міра білка, 2 чайні ложки зеленого б'юті-комплексу і маленька жменя какао-бобів.

Нагадаємо, Сінді останнім часом багато постів присвячує своїй улюбленій темі краси і молодості. Володарка ідеальних параметрів та спортивної фігури почала постити серію повчальних відео, які в домашніх умовах дозволять залишатися гарними й підтягнутими. Ролики були записані давно і складають золоту колекцію знаменитих фітнес-відеоуроків від зірки. Перший з них займає всього 10 хвилин. Він розрахований на тренування м'язів всього тіла. Пізніше Сінді планує ділитися більш «точковими» уроками: для рук, ніг і преса.

Автор: Ольга Турчаникова

Теги Новини України модельСінді Кроуфорд
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