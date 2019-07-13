Відверте декольте: Леся Нікітюк викликала суперечки вбранням з червоної доріжки

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Образ ведучої розділив шанувальників на два табори

Леся Нікітюк тільки повернулася з сонячного Сорренто, де весело відгуляла весілля своєї колеги по тревел-шоу "Орел и Решка" і подруги Регіни Тодоренко, як знову вирушила на важливий захід. Теледіва поїхала в Одесу на міжнародний кінофестиваль, який стартував 12 липня в Національному театрі опери і балету. Зірка поділилася на Instagram-сторінці першими кадрами з червоної доріжки і показала, яке вбрання обрала для виходу в світ.

Леді Ле блищала в довгому платті в підлогу з екстремальним декольте до талії, а також пікантним розрізом до стегна. Вбрання зірки фіолетово-бірюзового кольору переливався, змінюючи відтінок. До речі, ефектний макіяж і укладку Лесі довелося робити буквально перед самим виходом на червону доріжку, але результатом ведуча залишилася задоволена.

Правда, вбрання знаменитості для червоної доріжки з муровими переливами припало до смаку далеко не всім прихильникам. Багато підписників розкритикували зірку за її вибір, назвавши плаття невдалим. Інші ж вирішили підтримати теледіву і залишили для неї теплі слова й компліменти, порівнявши Леді Ле з русалкою.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Я думаю, що наживо плаття було ефектним! І Леся в ньому як чорноморська русалка!", "Леся красуня і сукня чудова! Трохи схожа на русалоньку", "Плаття не дуже, як ти могла таке вибрати?", "Ти королева червоної доріжки", "Леся - так! Сукня - ні! Мені схоже на плаття з 90-х", "Леся, сукня не дуже, а ви супер", "Ну Афродіта!", "Я звичайно не Коляденко,але в цій сукні ти злилася з нею... Будемо думати що це не вдалий кадр", "Леся красуня, але плаття не для Вашої фігури", - висловлювали свою думку фани.

Скріншот коментарів

У сторіз Леся показала фото і відео підготовки до виходу на червону доріжку, а також свого дефіле перед глядачами, які прийняли народну улюбленицю тепло і привітно, скупавши в оваціях.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк показала яскраве фото серед соняшників. На ефектному кадрі теледіва оголила плечі.

До речі, Леся Нікітюк продемонструвала форми в купальнику без фотошопу та обробок.