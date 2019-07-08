"Живіт не прокачаний": Леся Нікітюк здивувала фігурою в купальнику без фотошопу

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Прихильники погодилися, що така фігура не потребує фотошопу і виснажливих вправ

Леся Нікітюк не боїться виглядати кумедною, адже самоіронія це вже невід'ємна частина її іміджу. Цього разу її жартівливий пост отримав колосальний позитивний відгук у підписників Instagram-профілю. Продемонструвавши свою фігуру в красивому зеленому купальнику в принт "рептилія" (47-му з численної колекції зірки), Леся торкнулася актуальної теми серед її шанувальників. Телеведуча зізналася, що не дотримується дієти, іноді дозволяє собі випити і зовсім не має можливості регулярно займатися спортом, але тим не менш не вважає, що в її фігурі є які-небудь вади.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"47й купальник!! Я їх обожнюю!! А з приводу своєї фігури - я її теж обожнюю, хтось скаже, що в мене живіт не прокачаний - мені пофи*. Я багато працюю і після танців зовсім не займаюся спортом - немає часу! Їм все, крім хліба, жирного і цукерок! П'ю багато ... не завжди тільки воду", - зізналася під фото Леся.

"Любіть себе такими, які ви є", - підсумувала вона пост.

Шанувальники підтримали бодипозитивное висловлювання Леді Ле і відзначили в коментарях, що у телеведучої прекрасна жіночна фігура і сталевий прес їй зовсім ні до чого.

Скріншот: Коментарі до посту Лесі Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фігура відпад

Жінка без живота, шо кобила без хвоста))) Лесюня, ві позитив!

Леся у вас шикарна фігура ... Невеликий животик це навіть красиво

Феєрична красуня, одну воду пити нудно,а від життя потрібно кайфувати,а не обмежувати себе в чомусь. Будь щаслива!!!

Багиня!

Абсолютно згодна

Идеальнная фігура, животик прокаченый в міру як я люблю

Звучить, як третій тост)))

Бути самим собою це Круто!

Крутий купальник, Лесьо Іванівна! Шикарний вигляд маєш! І шикарний настрій

Красуня! І купальник вогонь

Відмінні слова

Не соромиться зірка тревел-шоу показуватися перед шанувальниками і без макіяжу. Так, нещодавно Леся Нікітюк засвітила розкішний бюст, стоячи в одному рушник на тлі заходу сонця, при цьому на ній не було ані грама косметики.

Варто сказати, що на весіллі Регіни Тодоренко і Влада Топалова в Сорренто Леся Нікітюк зловила букет нареченої.

Раніше Леся Нікітюк оригінально привітала шанувальників зі святом Івана Купала і захопила фото в "тигровій" міні спідниці.