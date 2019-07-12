"Посмішка яскравіше сонця": Леся Нікітюк захопила барвистим фото в поле соняшників

Ведуча зробила "традиційне" фото по дорозі в Одесу
Схоже, що по дорозі з Києва в Одесу знаходиться дуже мальовниче поле соняшників, в якому просто неможливо не сфотографуватися. Знаменитості, які активно їдуть на Одеський кінофестиваль, з задоволенням позують серед мальовничих пейзажів і діляться яскравими фото в мережі. Травесті-діва Монро влаштувала там справжню фотосесію, а ось телеведуча Леся Нікітюк обмежилася одним кадром, зате дуже ефектним і барвистим.
"Богиня ламінату" позувала серед соняшників в білому міні-платті з оголеними плечима і сонцезахисних окулярах. Леся кокетливо торкається рукою волосся і щасливо посміхається.
"Традішинал фотка фром Одеська траса", - прокоментувала Нікітюк.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Підписники поспішили засипати її компліментами. Багато також зазначили, що трохи раніше Лесі схожим фото поділився і новообраний президент України Володимир Зеленський і жартома почали цікавитися, чи не разом вони їхали і чи не фотографували один одного.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, Леся Нікітюк здивувала фігурою в купальнику без фотошопу.
Варто сказати, що на весіллі Регіни Тодоренко і Влада Топалова в Сорренто Леся Нікітюк зловила букет нареченої.