"Їла і плакала": Тодоренко назвала гігантську цифру на вагах після пологів

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча розповіла, що за один прийом їжі могла з'їсти 2,5 кг

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко розповіла, скільки кілограм набрала за час виношування малюка. Вона зізналася, що не могла зупинитися і весь час їла борошняну їжу. Тепер вона важить на 18 кг більше, ніж до вагітності. Про це вона написала у своєму Instagram.

Телеведуча зізналася, що за час вагітності її харчова поведінка кардинально змінилася — вона весь час харчувалася тільки борошняною їжею, незважаючи на те, що дуже любила м'ясо.

"Окремим пунктом мені хочеться розповісти про своє харчування під час вагітності. Багато дівчат в цей період сідають на дієту, а я ж, як і раніше, сиділа на єдиній дієті – на хлібній! Всю вагітність мені хотілося якихось смачних круасанів, булок, білого хліба з маслом і хліба з хлібом! На зйомках в Італії я їла місцеву піцу, плакала і просила: "будь ласка, чи можна ще?". За фактом, це був просто шматок булки, политий томатним соусом зі слайсом ковбаси і сиру, а я їла і плакала від божественного смаку. В основному я їла дуже багато, навіть не дивлячись на токсикоз, який під час прийому їжі проходив. Але в якийсь момент я зовсім перестала їсти м'ясо. Хоча по життю я - м'ясоїд і навіть часто жартую, що за час подорожей з'їла весь зоопарк, але під час вагітності від м'яса мене відвернуло. Я не могла дивитися ні на курку, ні на індичку, яку так люблю, але переключилася на салати та морепродукти", — пише Тодоренко.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча також розповіла, яких смаколиків під час вагітності їй хотілося найбільше.

"Одного разу мені так захотілося раків, що я замовила додому 2,5 кг і сама з'їла їх. І мені весь час хотілося екзотичних фруктів. Наприклад, кавун в середині квітня. Але де його візьмеш? Так що моя "вагітна дієта" складалася в основному з хліба і картоплі, якими я могла харчуватися день і ніч. Мабуть тому я і набрала ці "чудові" 18 кг", — додала знаменитість.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, що наслідки вагітності Регіни Тодоренко торкнулися навіть її чоловіка. Влад Топалов виглядає дуже постарілим і виснаженим.

Раніше Тодоренко розкрила причину, по якій приховувала вагітність.

Також Регіна Тодоренко рассказала як дізналася про вагітність.

Відео: РБК-Україна