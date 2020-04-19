В маминих шафах тільки таке: Леся Нікітюк вразила "трендовим" луком на Великдень

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Теледіва приміряла вельми оригінальний наряд і повеселила шанувальників

Леся Нікітюк вирішила відправитися на самоізоляцію в свій рідний Хмельницький, де проводить її з рідними. Телеведуча зізналася, що стала набагато більше спати і готувати, але про фігуру теж не забуває і щодня займається спортом, щоб не набрати зайвого. Крім того, смішна Леді Ле любить приміряти стильний "карантинний" образ і повеселити своїх шанувальників.

Так, Леся замислилася, в чому ж їй відсвяткувати Великдень. Гарненько порившись по маминих шафах, артистка склала ефектний і трендовий лук, який справив фурор серед її фоловерів в Instagram.

На фото Нікітюк позує в чорній кофтині з бантиком, яка грайливо оголює частину живота, і велосипедках. Також вона одягла довгу дублянку з хутряною опушкою на рукавах і комірі і масивну хутряну шапку. Всю цю красу ведуча підкреслила яскраво-червоною помадою на губах і серйозним виразом обличчя.

"І шо його одіть на Великдень? У маминих шафах тільки таке. Так норм?" - прокоментувала знімок Леся.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Однією з перших на вражаючий аутфит Нікітюк відреагувала учасниця групи НеАнгели Слава Камінська.

"Леся Іванівна, візьми мене з собою гуляти", - попрохала співачка.

"а в тебе шапка з нутрії є?)" - відповіла їй на це ведуча, на що Слава з сумом поскаржилася, що тільки з видри.

Шанувальників вельми потішив подібний лук зірки і вони залишили їй багато веселих коментарів.

Взагалі чудовий образ як на мене

Так зійде!!!!!

Класно

Ой Леся,з тобою не нудно.

А шо по селах , щоб показатись і шуби одівають.

Так,відмінно

Красуня

ідеально

В самий раз)))

Батюшкі сподобатися

Ого,ля яка шапка!

Таки так, імператриця

Шапка взагалі бестселер

Лесь тобі іде. Тікі якщо на базар сумку не забудь

Намиста ще потрібні. Їх не вистачає

Викопана доярка з хацапетівки

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк в коротких шортах засвітила сідниці і розсекретила "карантинні" плани в ефірі зі Світланою Лободою.