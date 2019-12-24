В екстра-міні і сітчастих колготках: яскрава Надя Дорофєєва розбурхала святковим образом

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка показала ефектне фото з партнером по дуету

Надя Дорофєєва звикла блищати на сцені в екстравагантних і відвертих вбраннях. Кожен номер гурту "Время и Стекло" - це окрема історія, щедро приправлена запальними танцями і ефектними концертними костюмами. Так, Надя та її колега по дуету Олексій "Позитив" Завгородній з'явилися на масштабному шоу "Різдвяна історія з Тіною Кароль" у столичному Палаці спорту в ефектних святкових вбраннях сучасних Діда Мороза і спокусливої Снігуроньки. Відповідним кадром Надя поділилася в InstaStories.

Співачка вбралася в червоне плаття-міні з відкритими плечима і лінією декольте, широким поясом і величезним бантом ззаду. Вона доповнила оригінальне вбрання сітчастими колготами тілесного кольору і блискучими босоніжками на широкому стійкому каблуці. Макіяж - з акцентом на червоні спокусливі губи. Зачіска – забавні "вушка"-хвостики на природні локони.

Фото: Надя Дорофєєва та Позитив (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фото: Надя Дорофєєва та Позитив (instagram.com/vremya_and_steclo)

Дует заспівав зі сцени свій хіт-"мільйонник" "Дим", правда, трохи переробив його на новорічний лад. Фрагмент виступу гурту опублікували шанувальники артистів в одному з фан-спільнот.

Відео: instagram.com/nadya.do.do

Раніше чоловік Наді Дорофєєвої, співак Володимир Дантес поділився інтимними подробицями особистого життя зі співачкою. Він зізнався, що весь час спокушає дружину, і вони навіть не проти зіграти в рольові ігри. Вова чуйно і уважно ставиться до коханої і її бажаннь – якщо співачка втомлена, то він не чіпає її і дає відпочити і відновитися.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва в прозорій міні сукні і оригінальних туфлях розбурхала пікантним фото з портретом колеги по дуету Позитиву.