Подушка або ковдра? Катерина Кухар захопила витонченою фігурою в карантинних луках

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина вразила шанувальників пікантними образами

Карантинний флешмоб Pillow challenge не збавляє популярності в мережі - в його рамках треба спорудити собі вбрання з подушки або ж інших постільних речей. У ньому вже взяли участь багато українських знаменитостей - наприклад, Лілія Ребрик зачарувала яскравим луком разом зі старшою донькою. Вирішила взяти участь і прима-балерина і суддя Танців з зірками Катерина Кухар.

При цьому вона не змогла визначитися, який з карантинних луків краще - з подушки чи ковдри, і попросила поради у шанувальників. На першому фото співачка позує зверху сходів в пікантному вбранні з білої подушки і босоніжках на шпильці, грайливо піднявши ніжку і тримаючи в руці келих.

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

На другому кадрі Катерина в "платті" з ковдри відображена все з тим же келихом на балконі, захоплюючи витонченою фігурою.

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Будь-які відносини між людьми — це праця! Але тільки від вас залежить, буде вона в радість або в тягар! Pillow or blanket?!" - прокоментувала фривольні знімки Кухар.

У відповідь користувачі мережі засипали балерину захопленими коментарями, відзначаючи, що вибрати складно, адже їй усе до лиця.

Як всьєгда красуня

Останній писк карантинної моді?

Красу нічим не зіпсувати. Ви завжди шикарна !

Ви дуже гарна!

Вам дуже йде новий колір волосся

Вау вау вау! Красуня!

Шикарно, обидва способу

Ви як завжди чарівні

Ви просто красуня

"У всіх ти, серденько, нарядах хороша!" :)

Цей колір волосся вам дуже до лиця

Супер бомбезно, одіялко і подушка вам дуже личать!!!

Ого! Дуже цікаві ідеї: з одного боку так по-домашньому, затишно, а з іншого - дуже сексуально і спокусливо

Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Нагадаємо, Катерина Кухар зачарувала святковими фото з чоловіком і дітьми на Великдень.