Екатерина Кухар впечатлила "экстремальным" трюком с мужем: дети повторили

Стоянов и Кухар (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Муж испугал приму-балерину до крика

Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов не скучают на карантине – они весело проводят время и умеют развлекаться, сидя дома. Так, прима-балерина присоединилась к популярному в сети флешмобу, для которого "надела" подушку вместо платья, но даже этот объемное изделие не смогло скрыть ее изящные формы и "испортить" точеную фигуру. Теперь же Екатерина с мужем пошли дальше и решились на "экстремальную" зарядку, которую. к слову, повторили из сын Тимур и дочь Настя. Видео Александр поделился в Instagram.

В начале ролика пара стоит в планке, а потом прима-балерина скатывается под мужа, он отжимается и ее целует, затем неожиданно хлопает в ладони, нависнув над женой, котрая от неожиданности вскрикнула и засмеялась. На втором видео Тиму и Настя в точности повторили тренировку родителей.

"Кто все-таки лучше справился: мы с масей или Тима с Настюшей?" - задал провокационный вопрос подписчикам Александр.

Поклонники балетной пары пришли в восторг от их необычного эксперимента и похвалили всех его участников.

Класс!

Супер

Какие молодцы. Вот это команда. А детишки-ребятишки тоже умнички, даже прыжок повторили. Класс, побольше бы таких позитивных видео

Кайф

Які забави!

Все молодцы

Які забави!

Як круто

Как мило, все молодцы

Вы тренированные с Катей, а вот малыши – огонь

Скриншот комментариев

Ранее муж Екатерины Кухар, Александр Стоянов вместе с сыном Тимуром повеселили ярким роликом с переодеваниями.