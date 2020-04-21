Чіткі пацани: Олександр Стоянов з сином повеселили мережу яскравою "зміною нарядів"

Зірка балету вирішив разом з сином освоїти молодіжну соціальну мережу
Катерина Кухар і Олександр Стоянов відповідально підійшли до безпеки своєї сім'ї - перші два тижні карантину вони навіть провели окремо від дітей, тому що пара щойно повернулася з Таїланду. Після чого сімейство з'єдналося і вирушило на самоізоляцію на дачу. Там вони відсвяткували і Великдень в тісному сімейному колі, а балерина зачарувала мережу затишним святковим фото з паскою і крашанками.
Тим часом Олександр вирішив вивчити щось нове і розібратися в популярній молодіжній соцмережі TikTok, а на допомогу покликав сина Тимура. Саме в цій мережі зараз гуляє безліч веселих флешмобів, в одному з яких танцюрист зі спадкоємцем і вирішили взяти участь. Вони зняли веселе відео, на якому Стоянов старший відображений в халаті, а молодший - в піжамі, після чого вони "міняються нарядами", а потім проробляють цей трюк ще раз.
Олександр зізнався, що спочатку йому було непросто вникнути у все це, однак пізніше він все ж трохи освоївся.
Відео: Олександр Стоянов з сином (instagram.com/stoianov_aleksandr)
"Освоюємо з Тимой нову для нас соціальну мережу! Що тут скажеш.. Для молодого покоління легше дається, а я з перших секунд думав: «чорт ногу зломить», нічого не ясно! Думаю, я не один такий! Але начебто, як освоївся)) Є тут у мене завзяті тіктокери?" - поділився своїми враженнями прем'єр Національної опери України.
Користувачі мережі оцінили зусилля Олександра і похвалили його в коментарях.
Скріншот коментарів (instagram.com/stoianov_aleksandr)
Нагадаємо, Катерина Кухар несподівано змінила імідж на карантині і змінила колір волосся.