На кого схожі? Олександр Стоянов розчулив сімейним портретом з дружиною і дітьми

Фото: Катерина Кухар і Олександр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Танцюрист поцікавився у шанувальників, на кого більше схожі їх діти

Катерина Кухар і Олександр Стоянов залишилися без медового місяця і вистав і проводять карантин вдома зі своїми дітьми. Пара розважається, як може - влаштовує танцювальні сценки прямо в спальні, ділиться корисними порадами з шанувальниками і допомагає синові і дочці з уроками на дистанційному навчанні. До речі, прем'єр українського балету зізнався, що серед його педагогічних прийомів є й заохочення грошима.

На самоізоляцію сімейство пішло на дачі, так що у них є можливість погуляти на свіжому повітрі. Олександр поділився новим чарівним сімейним портретом, на якому вони з дружиною, сином та донькою позують в обнімку на тлі сосен. До речі, на знімку Катерина вже з новим кольором волосся - на карантині вона вирішила повернутися до більш світлого відтінку, а чоловік допоміг здійснити задумане.

Стоянов поцікавився у фоловерів, на кого, на їхню думку, більше схожі діти.

"Правду кажуть, що Тіма схожий на Катю, а Настюша на мене? Як ви вважаєте?" - написав артист.

Фото: Катерина Кухар і Олександр Стоянов з дітьми (instagram.com/stoianov_aleksandr)

Підписники почали активно обговорювати яскраве сімейство - багато погодилися з Олександром, що донька більше схожа на нього, а синочок на маму.

Гарна сім'я

Ви всі один на одного схожі

Правда!

Так ,я ось до цього ка кпрочесть ваш текст, подумала... як же ви схожі з донькою

Класні!

Так, так і є!

Точно

Ви з Катею дуже схожі)))Так що визначити, хто з дітей на кого більше скопіював складно.))Ви дуже гарна сім'я

Ви всі один на одного схожі))) А Тимур так виріс за останні півроку!

Без різниці, хто на кого схожий, але ви все неймовірно чарівні разом, дякую вам за красу і любов, яку несете в цей світ!

Так, однозначно

Так. Зовнішня схожість у вас з сином. А дочка і батько одна особа.

Катрусі новий колір волосся до лиця. Найкрасивіша сім'я України. Люблю вас за вашу витонченість і вишуканість...Ви особливі! Душа моя радіє про Вас

Які ж гарні

Скріншот коментарів (instagram.com/stoianov_aleksandr)

Нагадаємо, раенее балерина Катерина Кухар заворожила розкішним образом в корсетній сукні.