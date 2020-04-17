На кого схожі? Олександр Стоянов розчулив сімейним портретом з дружиною і дітьми

Танцюрист поцікавився у шанувальників, на кого більше схожі їх діти
Катерина Кухар і Олександр Стоянов залишилися без медового місяця і вистав і проводять карантин вдома зі своїми дітьми. Пара розважається, як може - влаштовує танцювальні сценки прямо в спальні, ділиться корисними порадами з шанувальниками і допомагає синові і дочці з уроками на дистанційному навчанні. До речі, прем'єр українського балету зізнався, що серед його педагогічних прийомів є й заохочення грошима.
На самоізоляцію сімейство пішло на дачі, так що у них є можливість погуляти на свіжому повітрі. Олександр поділився новим чарівним сімейним портретом, на якому вони з дружиною, сином та донькою позують в обнімку на тлі сосен. До речі, на знімку Катерина вже з новим кольором волосся - на карантині вона вирішила повернутися до більш світлого відтінку, а чоловік допоміг здійснити задумане.
Стоянов поцікавився у фоловерів, на кого, на їхню думку, більше схожі діти.
"Правду кажуть, що Тіма схожий на Катю, а Настюша на мене? Як ви вважаєте?" - написав артист.
Фото: Катерина Кухар і Олександр Стоянов з дітьми (instagram.com/stoianov_aleksandr)
Підписники почали активно обговорювати яскраве сімейство - багато погодилися з Олександром, що донька більше схожа на нього, а синочок на маму.
Скріншот коментарів (instagram.com/stoianov_aleksandr)
Нагадаємо, раенее балерина Катерина Кухар заворожила розкішним образом в корсетній сукні.