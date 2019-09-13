Сексапільна Віка з НеАгелів в бікіні заговорила про заборони

Співачка показала якраві фото біля океану
Вікторія Смеюха з гурту НеАнгели відпочиває на екзотичних Мальдівах, ніжитися на ппляже і регулярно ділитися свіжими порціями фото в бікіні. Співачка щодня змінює купальнику і демонструє фігуру на тлі мальовничих пейзажів. Так, нещодавно вона повідала про зустріч з незвичайним мешканцем океанських глибин і супроводила розповідь ефектними кадрами на яхті. Потім допитлива зірка вирішила не просто ділитися яскравими фотознімками, а й цікавими фактами про Мальдіви.
На сторінці Вікі в Instagram з'явилася парочка свіжих знімків. На них співачка зображена на тлі океану і пальм. Вона позує в бірюзовому купальнику і сітчастій хустці-парео з люрексовою ниткою.
"Стільки красивих фото як на Мальдівах, у мене не було навіть на Балі. І крім того, щоб просто подивитися кадр, я розповім вам захоплюючі факти, про які дізналася. Ось, наприклад, ви уявляєте, що подружня зрада на Мальдівах –це кримінальний злочин. Покарання за доведений факт – 100 публічних ударів батогами. Найчастіше під цей закон потрапляють жінки, невірних чоловіків і коханців серед винуватців – всього 30% (дивно чому так?). Як би ви поставилися до такого закону в нашій країні?" - поцікавилася співачка.
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Заборони на остовах стосуються і Хеллоуїна – тут це свято не визнають.
"Вже багато років в наше життя плавно входить свято Хелловін - всілякі костюмовані вечірки і вирізання гарбуза - це вже атрибут осені. А ось на Мальдівах під суворою забороною це свято. Будь-яка публічна згадка про нього може викликати конфлікт і дисциплінарний розмова з поліцією. Але нам це не загрожує, тому вже можна готувати костюмчики", - зазначила зірка.
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Шанувальники підключилися до обговорення цікавих фактів, а також не встояли перед красою Вікторії.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що Вікторія з НеАнгелів повеселила мережу ефектною фотосесією з кумедним надувним єдинорогом.