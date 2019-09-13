Сексапільна Віка з НеАгелів в бікіні заговорила про заборони

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка показала якраві фото біля океану

Вікторія Смеюха з гурту НеАнгели відпочиває на екзотичних Мальдівах, ніжитися на ппляже і регулярно ділитися свіжими порціями фото в бікіні. Співачка щодня змінює купальнику і демонструє фігуру на тлі мальовничих пейзажів. Так, нещодавно вона повідала про зустріч з незвичайним мешканцем океанських глибин і супроводила розповідь ефектними кадрами на яхті. Потім допитлива зірка вирішила не просто ділитися яскравими фотознімками, а й цікавими фактами про Мальдіви.

На сторінці Вікі в Instagram з'явилася парочка свіжих знімків. На них співачка зображена на тлі океану і пальм. Вона позує в бірюзовому купальнику і сітчастій хустці-парео з люрексовою ниткою.

"Стільки красивих фото як на Мальдівах, у мене не було навіть на Балі. І крім того, щоб просто подивитися кадр, я розповім вам захоплюючі факти, про які дізналася. Ось, наприклад, ви уявляєте, що подружня зрада на Мальдівах –це кримінальний злочин. Покарання за доведений факт – 100 публічних ударів батогами. Найчастіше під цей закон потрапляють жінки, невірних чоловіків і коханців серед винуватців – всього 30% (дивно чому так?). Як би ви поставилися до такого закону в нашій країні?" - поцікавилася співачка.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Заборони на остовах стосуються і Хеллоуїна – тут це свято не визнають.

"Вже багато років в наше життя плавно входить свято Хелловін - всілякі костюмовані вечірки і вирізання гарбуза - це вже атрибут осені. А ось на Мальдівах під суворою забороною це свято. Будь-яка публічна згадка про нього може викликати конфлікт і дисциплінарний розмова з поліцією. Але нам це не загрожує, тому вже можна готувати костюмчики", - зазначила зірка.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Шанувальники підключилися до обговорення цікавих фактів, а також не встояли перед красою Вікторії.

Фото супер - супер! Все так красиво

Лялька Барбі

Викуля ти принадність, будьте завжди такою красивою

Красива мила

Чарівна!

Мила, чарівна, стильна, гламурна, красива!

Дуже гарне фото

Красуня

Вікторія, ви виглядаєте чудово

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Вікторія з НеАнгелів повеселила мережу ефектною фотосесією з кумедним надувним єдинорогом.