Ефектна Лілія Ребрик в розкішному костюмі вразила стильним виходом у світ

Лілія Ребрик – не тільки любляча і кохана дружина і мама двох прекрасних дочок Діани і Поліни, але ще і ведуча, актриса і бізнес-леді. За все, що тільки не береться зірка, у неї чудово виходить. І свідченням цього стала чергова нагорода, якою теледіва похвалилася в Instagram.

Лілія позувала в ефектному чорному брючному костюмі від бренду Rebel Collection, вартістю 7150 грн. Під піджак з відкритою лінією декольте і баскою вона завбачливо одягла чорну блузку. Під розкльошені внизу штани - обрала замшеві туфлі на шпильці. В якості аксесуара вона взяла до рук блискучий "стьоганий" клатч на ланцюжку.

З прикрас на теледіві – оригінальне колье з масивної довгою підвіскою і акуратні золоті сережки. Вона вирішила зібрати волосся в гладку зачіску і випустила пару пасом на обличчя. Макіяж ведуча зробила з акцентом на червоні губи – Лілія часто вибирає саме цей відтінок помади для світських виходів.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Несподівано і приємно! Стала переможницею в номінації МЕДІА серед найуспішніших БІЗНЕС-ЛЕДІ України. Дякую за підтримку! Мені дуже приємно! Люблю! Тепер я справжня бізнес-леді. Коли я збиралася на захід, моя Діана поцікавилася, що це має бути. Я їй пояснила, а вона каже: "Ага, ти вже була "Мамою року", "Ведучою року", зараз маєш дива "Бізнес-леді", залишилося ще Оскара отримати. У дітей все набагато простіше! І діти - наша найкраща мотивація! І найбільший мій успіх, моя радість і мій тил - це моя родина", - залишила зворушливе повідомлення Лілія.

Скріншот: crystalsalon.com.ua

На ведучу тут же обрушилися вітання і компліменти від шанувальників.

Ліліє, Ви неймовірна жінка, дружина та мама, Ві приклад багатьом.. Дякую що надихаєте ставати кращою... Нехай у Вас все буде добре

Щиро вітаю!Ві неймовірна!

Вітаю, Ви на це заслуговуєте

Ви красуня

Заслужені нагороди, Лілія! Ви така своя, дуже приємно і дуже за вами спостерігати, радіти за вашу дружну дику сімейку, ну і ,звичайно, захоплюватися успіхами в професійному житті! Всього вам доброго!

Дуже красива

Вітаю. Така трудяжка і при цьому прекрасна мама

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До речі, раніше Лілія Ребрик вийшла у прямий ефір в затишній і стильній домашній піжамі і тапочках.