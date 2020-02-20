Эффектная Лилия Ребрик в роскошном костюме поразила стильным выходом в свет

Лилия Ребрик – не только любящая и любимая жена и мама двух прекрасных дочек Дианы и Полины, но еще и ведущая, актриса и бизнес-леди. За все, что только не берется звезда, у нее отлично получается. И свидетельством тому стала очередная награда, которой теледива похвасталась в Instagram.

Лилия позировала в эффектном черном брючном костюме от бренда Rebel Collection, стоимостью 7150 грн. Под пиджак с открытой линией декольте и баской она предусмотрительно надела черную блузку. Под расклешенные внизу брюки - предпочла замшевые туфли на шпильке. В качестве аксессуара она предпочла блестящий "стеганный" клатч на цепочке.

Из украшений на теледиве – оригинальное ожерелье с массивной длинной подвеской и аккуратные золотые серьги. Она предпочла собрать волосы в гладкую прическу и выпустила пару прядей на лицо. Макияж ведущая сделала с акцентом на алые губы – Лилия часто выбирает именно этот оттенок помады для светских выходов.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Несподівано і приємно! Стала переможницею в номінації МЕДІА серед найуспішніших БІЗНЕС-ЛЕДІ України. Дякую за підтримку! Мені дуже приємно! Люблю! Тепер я справжня бізнес-леді. Коли я збиралася на захід, моя Діана поцікавилася, що це має бути. Я їй пояснила, а вона каже: "Wow, ти вже була "Мамою року", "Ведучою року", зараз маєш стати "Бізнес-леді", залишилося ще Оскара отримати. У дітей все набагато простіше! І діти- наша найкраща мотивація! І найбільший мій успіх, моя радість і мій тил- це моя родина", - оставила трогательное сообщение Лилия.

Скриншот: crystalsalon.com.ua

На ведущую тут же обрушились поздравления и комплименты от поклонников.

Ліліє, Ви неймовірна жінка, дружина та мама, Ви приклад багатьом.. Дякую що надихаєте ставати кращою... Нехай у Вас все буде добре

Щиро вітаю!Ви неймовірна!

Вітаю, Ви на це заслуговуєте

Ви красуня

Заслуженные награды, Лилия! Вы такая своя, приятно очень и очень за вами наблюдать, радоваться за вашу дружную дикую семейку, ну и ,конечно, восхищаться успехами в профессиональной жизни! Всего вам хорошего!

Очень красивая

Поздравляю. Такая трудяжка и при этом прекрасная мама

Скриншот комментариев

Кстати, ранее Лилия Ребрик вышла в прямой эфир в уютной и стильной домашней пижаме и тапочках.