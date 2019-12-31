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Джонні Депп возз'єднався з екс-дружиною і дітьми: деталі зустрічі

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.12.2019 - 13:52
Джонні Депп возз'єднався з екс-дружиною і дітьми: деталі зустрічі
Джонні Депп (скріншот з youtube)

Депп навіть залишився трохи довше в Парижі, щоб провести більше часу з екс-коханою

Як відомо всесвітньо відомий голлівудський актор Джонні Депп розлучився з актрисою і співачкою Ванессою Параді ще 5 років тому. Однак, як з'ясувалося, вони залишилися близькими людьми. Днями стало відомо, що 56-річний актор полетів до Парижа з важливою "місією". Саме в "місті кохання" живуть його діти (дочка Лілі-Роуз Мелоді і син Джон Крістофер (Джек) Депп III) зі своєю мамою і екс-коханою Деппа — 47-річною Ванессою Параді. Актор зупинився в одному з розкішних готелів. А ось Різдво відсвяткував в колі великої родини - з дітьми і Ванессою, що відразу ж викликало хвилю захоплення у шанувальників пари. Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначимо, що провідний актор легендарних "Піратів Карибського моря" та співачка були разом 14 років! Однак весь це час пара жила у цивільному шлюбі - офіційно вони так і не розписалися. Незважаючи на це, у Ванесси і Джонні народилися двоє дітей. Лілі-Роуз Депп уже 20 років і вона одна з найбільш затребуваних моделей. 17-річний Джек ще вчиться і "шукає себе".

Джонні Депп возз'єднався з екс-дружиною і дітьми: деталі зустрічі

Ванесса Параді і Лілі-Роуз Депп (фото: instagram.com/lilyrose_depp)

Джонні Депп возз'єднався з екс-дружиною і дітьми: деталі зустрічі

Одна з найміцніших пар світового шоу-бізнесу розлучилася в 2012 році. Після Джонні офіційно одружився на актрисі Ембер Херд. І це став його "провальний" шлюб. Він не тільки не приніс акторові щастя, але також вилилась в затяжний судовий процес. Та й взагалі, 2019 - був вкрай непростим роком для Деппа. Судові тяжби з Ембер Херд так і не припиняються. Також в цьому році актор розірвав нові відносини - з російською танцівницею Поліною Глен. Не дивно, що 56-річному "піратові" захотілося сімейного щастя.

Можливо, тільки зараз Депп нарешті зрозумів, що немає нічого краще спокою в колі сім'ї. Саме тому він провів Різдво в будинку Ванесси разом з дітьми. Актор відвідав і кабаре-шоу Le Lido в столиці Франції.

До речі, актор не поїхав додому після Різдва, а затримався в Парижі, щоб провести більше часу з сином і дочкою.

Втім, розраховувати на відновлення відносин між Деппом і Параді навряд чи варто. Ось уже кілька років актриса щаслива з режисером Самюелем Беншетрі, роман з яким стало відомо в листопаді 2016 року: бельгійський журнал Voici опублікував фотографію, зроблену під час романтичного вікенду пари. У липні 2018 року Параді і Беншетрі одружилися.

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем здивувала чоловіка на Різдво відразу двома дитячими подарунками. Однак екс-футболіст явно не проти такого сюрпризу.

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