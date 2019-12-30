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Меган Маркл і принц Гаррі в розкішному особняку російського олігарха планують зустріти Новий рік

Lite » Стиль життя 30.12.2019 - 14:27
Меган Маркл і принц Гаррі в розкішному особняку російського олігарха планують зустріти Новий рік
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

У розкішному особняку навіть є піч для приготування піци

Меган Маркл і принц Гаррі продовжують порушувати багаторічні традиції королівської сім'ї Великобританії! Герцог і герцогиня Сассекські пропустили зустріч Різдва в колі родичів. Та й Новий 2020 рік пара буде відзначати також далеко від королівського палацу! Зазначимо, що для зустрічі католицького Різдва 25 грудня Меган і Гаррі з сином Арчі відлетіли в Канаду, де їх також супроводжує мама герцогині Сассекської Дорія Регланд.

Так, офіційно підтвердилися дані, що Меган і Гаррі не повернутися в Англію для зустрічі Нового року 2020. Не тільки своє перше Різдво, але і перший Новий рік маленький принц Арчі (народився в травні 2019) зустріне з батьками і бабусею в Канаді.

Більш того, стало відомо, що монарша пара останні дні 2019 року проводить в розкішному особняку, вартість якого оцінюють у 10 млн фунтів стерлінгів. Розташований будинок в Канаді на березі океану. Більш того, за інформацією британських журналістів, особняк належить одному з російських олігархів! Про це повідомляє видання The Sunday Mirror.

Журналістам вдалося вивідати у власника місцевого магазину-гастроному, що таємничий мільйонер з Росії не живе в будинку, а лише здає його. І взагалі з'являється там вкрай рідко. На жаль, ім'я олігарха невідомо. Більш того, потайний російський олігарх навіть змусив свого агента з нерухомості підписати відповідну угоду про нерозголошення будь-якої інформації про нього і його майно.

І все ж Маген Маркл і принца Гаррі мало цікавлять такі деталі. Відомо, що пара прибула в будинок з охороною, яка буде проживати в спеціальному котеджі, розташованому на території особняка.

Також відомо, що в будинку є все необхідне для потреб королівської сім'ї. Приміром, він оснащений кухнею з дорогою італійською пічкою для піци. Забавно, що не так давно принц Гаррі розповідав, що велику увагу приділяє тому, як запікається скоринка.

Меган Маркл і принц Гаррі в розкішному особняку російського олігарха планують зустріти Новий рік

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Нагадаємо, також, що Кейт Міддлтон і принц Вільям проведуть Новорічні канікули на гірськолижному курорті. Однак на якому саме, поки не уточнюється. Зазначимо, що три роки тому Кейт і Вільям з дітьми каталися на лижах у французьких Альпах. Не виключено, що герцоги Кембриджські знову полетять туди ж. При цьому достеменно відомо, що в поїздці своїх батьків будуть супроводжувати всі три дитини - навіть однорічний Луї. Більш того, компанію великої сім'ї складуть батьки герцогині - Керол і Майкл Міддлтон. Діти герцогів обожнюють своїх бабусю і дідуся по материнській лінії.

Кейт і Вільям пробудуть на курорті аж до перших чисел січня наступного року. А ось 9 січня Міддлтон буде відзначати день народження. Вже відомо, що принц Вільям підготував улюбленій дружині воістину розкішний подарунок - лакшері-відпочинок на острові Мюстік. Жити вони будуть в особняку за 15 млн доларів.

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