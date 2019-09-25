Дженніфер Лопес, Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд: зірки старшого покоління, які досі підкорюють світ моди

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Ці знаменитості "близько 50-ти" беруть участь у найкращих показах

У сучасному світі можливо все, і вік – давно не перешкода кар'єрі, навіть модельній, доводять наші героїні. Дженніфер Лопес, Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд і інші знаменитості старшого покоління вже більше 30-ти років не сходять з екранів і подіумів. І здається, можуть потіснити навіть молодих колег.

Наомі Кемпбелл

"Чорна пантера", яка цього року відзначила 33 роки роботи на подіумі, сьогодні багато часу приділяє благодійності. Але не тільки. Наомі – справжня зірка показів, яка сяє не менш яскраво, ніж у молодості. Доказ тому – показ нової колекції YSL, який відбувся вчора, 24 вересня. 49-річна стала музою іменитого бренду і продемонструвала чорний брючний костюм, розшитий паєтками. Виглядала 49-річна модель, яка старанно працює над своєю фігурою, не гірше молодих колег.

Наомі на показі YSL (фото: instagram.com/naomi)

Дженніфер Лопес

Про нев'янучу молодость та нестримну енергію Дженніфер Лопес ходять легенди. Сама невгамовна красуня, якій нещодавно виповнилося 50 років, здається, просто не звертає уваги на цифри. Вона дає максимальну кількість концертів, знімається у фільмах, а ще – готується до весілля зі своїм коханим Алексом Родрігесом. Ще одне досягнення останніх тижнів, що стало справжнім сюрпризом для шанувальників Дженніфер – поява на подіумі Versace. У Мілані діва продемонструвала не тільки розкішне зелене плаття, але і свою досконалу фігуру.

Дженніфер для Versace (фото: instagram.com/jlo)

Сінді Кроуфорд

53-річна Сінді Кроуфорд сьогодні рідше бере участь у показах. Одним з найгучніших був її вихід на подіум Донателли Версаче в числі інших зірок 90-х. Але з модельним бізнесом вона явно не збирається зав'язувати. Сьогодні Сінді знімається для безлічі брендів, глянцевих видань, рекламує як легендарні бренди, включаючи Omega, так і свій власний – знаменитість створила свою лінію косметики.

Сінді все ще підписує контракти (фото: instagram.com/cindycrawford)

Клаудіа Шиффер

Легендарна модель, еталон блондинки з бездоганними рисами, Клуадиа Шиффер відноситься до числа культових моделей, які до сьогодні на слуху. Ровесниця Наомі Кемпбелл може похвалитися не менш спокусливою фігурою, яку нещодавно продемонструвала у всій красі – Клаудіа знялася оголеною для італійського Vogue. Також супермодель – обличчя багатьох марок і муза безлічі дизайнерів.

Знятися голою в 49? Чому б і ні? (фото: instagram.com/claudiaschiffer)