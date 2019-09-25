ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дженніфер Лопес, Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд: зірки старшого покоління, які досі підкорюють світ моди

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.09.2019 - 20:31
Дженніфер Лопес, Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд: зірки старшого покоління, які досі підкорюють світ моди
Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Ці знаменитості "близько 50-ти" беруть участь у найкращих показах

У сучасному світі можливо все, і вік – давно не перешкода кар'єрі, навіть модельній, доводять наші героїні. Дженніфер Лопес, Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд і інші знаменитості старшого покоління вже більше 30-ти років не сходять з екранів і подіумів. І здається, можуть потіснити навіть молодих колег.

Наомі Кемпбелл

"Чорна пантера", яка цього року відзначила 33 роки роботи на подіумі, сьогодні багато часу приділяє благодійності. Але не тільки. Наомі – справжня зірка показів, яка сяє не менш яскраво, ніж у молодості. Доказ тому – показ нової колекції YSL, який відбувся вчора, 24 вересня. 49-річна стала музою іменитого бренду і продемонструвала чорний брючний костюм, розшитий паєтками. Виглядала 49-річна модель, яка старанно працює над своєю фігурою, не гірше молодих колег.

Наомі на показі YSL (фото: instagram.com/naomi)

Дженніфер Лопес

Про нев'янучу молодость та нестримну енергію Дженніфер Лопес ходять легенди. Сама невгамовна красуня, якій нещодавно виповнилося 50 років, здається, просто не звертає уваги на цифри. Вона дає максимальну кількість концертів, знімається у фільмах, а ще – готується до весілля зі своїм коханим Алексом Родрігесом. Ще одне досягнення останніх тижнів, що стало справжнім сюрпризом для шанувальників Дженніфер – поява на подіумі Versace. У Мілані діва продемонструвала не тільки розкішне зелене плаття, але і свою досконалу фігуру.

Дженніфер для Versace (фото: instagram.com/jlo)

Сінді Кроуфорд

53-річна Сінді Кроуфорд сьогодні рідше бере участь у показах. Одним з найгучніших був її вихід на подіум Донателли Версаче в числі інших зірок 90-х. Але з модельним бізнесом вона явно не збирається зав'язувати. Сьогодні Сінді знімається для безлічі брендів, глянцевих видань, рекламує як легендарні бренди, включаючи Omega, так і свій власний – знаменитість створила свою лінію косметики.

Дженніфер Лопес, Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд: зірки старшого покоління, які досі підкорюють світ модиДженніфер Лопес, Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд: зірки старшого покоління, які досі підкорюють світ модиСінді все ще підписує контракти (фото: instagram.com/cindycrawford)

Клаудіа Шиффер

Легендарна модель, еталон блондинки з бездоганними рисами, Клуадиа Шиффер відноситься до числа культових моделей, які до сьогодні на слуху. Ровесниця Наомі Кемпбелл може похвалитися не менш спокусливою фігурою, яку нещодавно продемонструвала у всій красі – Клаудіа знялася оголеною для італійського Vogue. Також супермодель – обличчя багатьох марок і муза безлічі дизайнерів.

Дженніфер Лопес, Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд: зірки старшого покоління, які досі підкорюють світ модиДженніфер Лопес, Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд: зірки старшого покоління, які досі підкорюють світ модиЗнятися голою в 49? Чому б і ні? (фото: instagram.com/claudiaschiffer)

Напівгола в магазині: Емілі Ратаковскі показала досконале тіло в мереживній білизні Східна спокусниця: Белла Хадід захоплює сексуальною фігурою у відвертому вбранні
Новини України Дженніфер Лопесмодель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся