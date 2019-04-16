Джамала зворушила роздумами про трагедію Нотр-Дам де Парі: Як легко втратити

Джамала глибоко засмучена подіями в Парижі
Пожежа в Нотр-Дам де Парі не залишив байдужим світову громадськість. Сотні відомих особистостей з усього світу висловлюють співчуття не тільки парижанам – світова спадщина може залишитися без одного з найважливіших пам'ятників світової культури! Джамала також не залишилася в стороні. Співачка згадала, як рівно чотири роки тому відвідувала Париж, милувалася його красою і як зараз ця краса зникає.
На своїй instagram-сторінці Джамала зворушливо повідомила: "Вражає те, як легко в Парижі народжується красиве". А зараз можна сказати: "як легко його можна втратити".
Джамала також зазначила, що полетіла в світову столицю моди з важливою місією. Співачка повинна була представити француза фільм "Поводир" на "Дні українського кіно".
"На пам'ять залишилися фото і враження: “...про Париж можна говорити годинами. Я багато ходила пішки, жадібно вдивлялася в місто, боялася щось пропустити, не помітити. Я лінивий турист, задовольняюся тим, що бачу, не вчитуючись в путівники. В цьому є свій кайф, ти сприймаєш красу в чистому вигляді, не відволікаючись на додаткову інформацію", - пише Джамала.
Свій зворушливий пост співачка супроводила барвистим фото, на якому позує в елегантній білосніжній сукні довжини міді.
Джамала в Парижі – чотири роки тому (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Шанувальники співачка залишили свої відгуки:
Нагадаємо, раніше Джамала розповіла про виховання сина та його перший день народження.
Також Джамала порадувала танцювальними талантами однорічного синочка Еміра-Рахмана, який вже не просто твердо стоїть на ногах, але і робить па під музику.