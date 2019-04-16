Джамала растрогала размышлениями о трагедии Нотр-Дам де Пари: Как легко потерять

Пожар в Нотр-Дам де Пари не оставил равнодушным мировую общественность. Сотни известных личностей по всему миру выражают соболезнования не только парижанам – всемирное наследие может лишиться без одного из самых важных памятников мировой культуры! Джамала также не осталась в стороне. Певица вспомнила, как ровно четыре года назад посещала Париж, любовалась его красотой и как сейчас эта красота исчезает.

На своей instagram-страничке Джамала трогательно сообщила: "Поразительно, как легко в Париже рождается красивое". А сейчас можно сказать: "как легко его можно потерять".

Джамала также отметила, что улетела в мировую столицу моды с важной миссией. Певица должна была представить француза фильм "Поводырь" на "Днях украинского кино".

"На память остались фото и впечатления: "...о Париже можно говорить часами. Я много ходила пешком, жадно вглядывалась в город, боялась что-то пропустить, не заметить. Я ленивый турист, довольствуюсь тем, что вижу, не вчитываясь в путеводители. В этом есть свой кайф, ты воспринимаешь красоту в чистом виде, не отвлекаясь на дополнительную информацию", - пишет Джамала.

Свой трогательный пост певица сопроводила красочным фото, на котором позирует в элегантном белоснежном платье длины миди.

Джамала в Париже – четыре года назад (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники певица оставили свои отзывы:

Я так и не побывала в Нотр-Даме... Вчера так жалко было, весь вечер проплакала... Нотр-Дам это такая история... Правда Макрон обещает восстановить в течение 10 лет... Но конечно это уже будет не то((

Страшный сон…

Невероятно жаль, что так произошло. Собиралась в Париж на следующей неделе (в том числе ради Нотр-Дама). Мне невероятно печально!

Была в Париже дважды... В последняя поездка в прошлом году, мечта дочери сбылась... А сейчас Трагедия для Франции и всего мира.

Господи, как же это печально! Он был великолепным!

Очень красивая!

Напомним, ранее Джамала рассказала о воспитании сына и его первом дне рождения.

Также Джамала порадовала танцевальными талантами годовалого сыночка Эмира-Рахмана, который уже не просто твердо стоит на ногах, но и делает па под музыку.