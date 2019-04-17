Від прибирання до вина: Маша Єфросиніна ділиться секретами боротьби зі стресом

Маша Єфросиніна (фото: прес-служба ТК "Україна")

Єфросиніна похвалилася запуском своєї лінії домашнього одягу

Маша Єфросиніна встигла проявити себе не тільки в ролі телеведучої і блогера, але також і в ролі мотиваційного тренера. Ми вже не раз відзначали, що Єфросиніна часто їздить містами України з лекціями, під час яких ділиться своїм досвідом і життєвою мотивацією. Приміром, під час нещодавньої поїздки до Львова ведуча блиснула фігурою в незвичайному жакеті-сукні.

Єфросиніна підкреслює, що одне з найбільш частих питань, адресованих до неї: Як вона відновлюється і бореться зі стресами?

За словами Маші, відповідь завжди одна: "Коли я вдома!"

Так, телеведучій подобається, що саме перебуваючи вдома, вона відчуває себе господинею свого часу. І методів розслаблення і відпочинку багато: "Можу валятися з книжкою, можу танцювати з Санею, можу працювати, робити гімнастику, чаювати з Наною до ночі, прибиратися, куховарити, пити з Тимуром вино, приймати гостей!". Зазначимо, що Нана і Саша – діти Маші Єфросиніної та її чоловіка Тимура Хромаєва.

Також ведуча в черговий раз розповіла, що дуже любить ранок. Після того, як всі йдуть на навчання і роботу, Єфросиніна може побути сама з собою – в тиші і з кавою, почитати новини. Також зайнятися медитацією з маскою на обличчі.

Чудова Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"А ще з тих пір, як я навчилася подобатися собі, я усвідомила, що власна неперевершеність не в ідеальному макіяжі та зачисці. Вона у відчутті кайфу від себе саме тоді, коли ти в самих простих і природних своїх проявах", - ділиться мотивацією Єфросиніна.

Також Маша порадувала фанів – телеведуча запустила свою лінію домашнього одягу!

Шанувальники Єфросиніної поспішили прокоментувати її новий пост:

Маша, Вы очень красивая! Обожаю Вас!

Як це крутезно - так багато здобути і знаходити себе в новому!

Маша, Вы меня вдохновляете... я улыбаюсь, когда вижу Ваше фото в ленте, даже до того, как читаю пост, а прочитав, всегда полна энергии и решительности! Благодарю Вас!

Вы на этом фото просто лучшая голливудская звезда!

Очень милая!

Идеально красивая!)

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна вперше приміряла образ сексі-штучки. Вийшло забавно.