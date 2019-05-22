Джамала в новому кліпі Solo показала свій внутрішній пошук в кришталевому замку (відео)

Джамала нарешті представила шанувальникам сою довгоочікувану нову відеороботу – кліп на англомовну пісню Solo. Офіційна презентація відбулася саме сьогодні, 22 травня. Відзначається, що режисером нової роботи виступила Ганна Бурячкова, яка раніше створила для Джамали кліп на пісню The Great Pretender.

Також українська виконавиця розповіла про значення і сенс кліпу. Зазначимо, що за сюжетом кліпу Джамала співає в скляному кубі. При цьому за сюжетом змінюються кілька образів співачки. Від романтичної повітряної рожевої сукні з безліччю оборок до "зухвалої" сукні з багатим орнаментом.

Джамала - Solo

За словами Джамали, прозорий куб – це символ кришталевого замку, в якому ховається кожен з нас від реальності і інших людей.

"Внутрішній пошук героїні, виражений у трьох різних образах..." – пояснює Джамала.

Більш того, саме через цю задумку зйомки були досить складними, адже співачці доводилося зніматися в кубі велику частину.

"Більшу частину часу я перебувала в закритому скляному кубі, без доступу свіжого повітря, так що було важко не те що рухатися, але і дихати взагалі. Температура там була майже як в сауні. При цьому потрібно було співати і танцювати в досить непростій сукні і з дуже важкими прикрасами. Примітно, що в цьому відео немає постановника. Всі мої танці - це імпровізація на знімальному майданчику", - ділиться емоціями Джамала.

Зазначимо, що реліз синглу Solo відбувся 1 лютого. На початку квітня пісня увійшла в першу десятку відразу двох британських чартів - Upfront Club топ-30 (7 місце) та Commercial Trance топ-30 (8 місце).

Пісня Solo написана трьома американськими сонграйтерами, на чолі з саундпродюсером і композитором Брайаном Тоддом, чиї роботи неодноразово отримували мультиплатиновий статус, входили в тop-5 хіт-парадів США і Великобританії і номінувалися на Греммі.

Нагадаємо, раніше Джамала зачарувала літнім образом в ультра трендовій сукні. А до цього співачка викликала фурор ніжним образом у повітряному вбранні. Співачка анонсувала новий кліп на 22 травня.

Також Джамала умилила фото однорічного сина в національному грузинському костюмі.