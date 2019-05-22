Джамала в новом клипе Solo показала свой внутренний поиск в хрустальном замке (видео)

Джамала представила наконец поклонникам сою новую долгожданную видеоработу – клип на англоязычную песню Solo. Официальная презентация состоялась именно сегодня, 22 мая. Отмечается, что режиссером новой работы выступила Анна Бурячкова, которая ранее создала для Джамалы клип на песню The Great Pretender.

Также украинская исполнительница рассказала о значении и смыслах клипа. Отметим, что в по сюжету клипа Джамала поет в стеклянном кубе. При этом по сюжету сменяются несколько образов певицы. От романтичного воздушного розового платья с множеством оборок до "дерзкого" платья с богатым орнаментом.

Джамала - Solo

По словам Джамалы, прозрачный куб – это символ хрустального замка, в котором прячется каждый из нас от реальности и других людей.

"Внутренний поиск героини, выраженный в трех разных образах…" – объясняет Джамала.

Более того, именно из-за этой задумки съемки были достаточно сложными, ведь певице приходилось сниматься в кубе большую часть.

"Большую часть времени я находилась в закрытом стеклянном кубе, без доступа свежего воздуха, так что было сложно не то что двигаться, но и дышать вообще. Температура там была почти как в сауне. При этом нужно было петь и танцевать в достаточно непростом платье и с очень тяжелыми украшениями. Примечательно, что в этом видео нет постановщика. Все мои танцы - это импровизация на съемочной площадке", - делится эмоциями Джамала.

Отметим, что релиз сингла Solo состоялся 1 февраля. В начале апреля песня вошла в первую десятку сразу двух британских чартов - Upfront Club топ-30 (7 место) и Commercial Pop топ-30 (8 место).

Песня Solo написана тремя американскими сонграйтерами, во главе с саундпродюсером и композитором Брайаном Тоддом, чьи работы неоднократно получали мультиплатиновый статус, входили в топ-5 хит-парадов США и Великобритании и номинировались на Грэмми.

Напомним, ранее Джамала очаровала летним образом в ультра трендовом платье. А до этого певица произвела фурор нежным образом в воздушном наряде. Певица анонсировала новый клип на 22 мая.

Также Джамала умилила фото годовалого сына в национальном грузинском костюме.