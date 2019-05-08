Джамала умилила фото однорічного сина в національному грузинському костюмі: "Справжній джигіт"

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала продовжує відпочивати в Грузії

Джамала продовжує розчулювати шанувальниками різними фото свого маленького синочка – Емір-Рахмана. Зазначимо, що як тільки хлопчикові виповнився один рік (а сталося це 27 березня), його зіркова мама відразу ж стала публікувати десятки фото і відео з синочком. До цього Джамала принципово не показувала обличчя сина. Вперше личко хлопчика співачка показала як раз під час святкування дня його народження. Тоді співачка буквально опублікувала цілий фотоальбом.

А нещодавно на своїй instagram-сторінці Джамала показала нове фото з сином. На знімку малюк одягнений в національний грузинський костюм чоха. При цьому урочистий – повністю білого кольору. Хлопчик виглядає в такому вбранні дуже мужньо, незважаючи на свій дуже юний вік.

"Справжній джигіт", - лаконічно підписала знімок виконавиця.

Слід підкреслити, що вибір такого костюма виник не просто так. На даний момент Джамала перебуває з родиною в Грузії, де не тільки відпочиває, але також і працює – записує нові пісні, зустрічається з музикантами, і взагалі надихається.

Син Джамали в національному грузинському костюмі (фото: instagram.com/jamalajaaa)

До речі, буквально в перший день поїздки Джамала зворушила романтичним фото з чоловіком в Грузії.

Ну а пізніше співачка поспішила опублікувати безліч яскравих знімків з довгоочікуваної відпустки. Джамала прогулялася по вулицях Тбілісі – столиці Грузії. Зробила багато знімків на тлі визначних пам'яток, зустрілася з друзями.

"Добре там, де нас немає. А де ми є — ще краще!" – підписав фото Джамала

Весняна Джамала в Грузії (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала похвалилася музичними талантами однорічного синочка. Співачка опублікувала відео, на якому її синок намагається грати на піаніно.

А ще раніше Джамала захопила танцювальними талантами сина.