Квітка магнолії: Джамала викликала фурор ніжним образом у невагомому вбранні

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала презентувала ефектний тізер нового кліпу

Українська співачка Джамала відрізняється особливим почуттям стилю і бездоганним смаком у виборі вбрання. Її образи завжди яскраві та запам'ятовуються, не жливо чи це вихід на сцену або повсякденний лук. Але вбрання, яке співачка приміряла для зйомок нового кліпу на хіт Solo, який навіть потрапив в топ британських хіт парадів, вразив шанувальників зірки своєю пишністю. Співачка опублікувала в Instagram анонс прем'єри, запланованої на 22 травня.

Джамала з'явилася в кадрі в ніжній і романтичній, невагомій ніжно-рожевій сукні на одне плече. Ліф у вигляді тугого корсета і велика кількість рюшів зробила артистку схожою на екзотичну квітку. Вона заплела волосся в тонку косу-джгут і одягла масивні сережки-кільця.

"Прем'єра офіційного відео Solo - 22/05/2019", - подписла зірка тізер відео, змусивши шанувальників застигнути в передчутті.

Новий образ співачки захопив її фанів. Вони зізналися, що скучили за свіжими роботам зірки, але ще більше чекаю оригінальні танці, які обов'язково будуть в кліпі. Навіть відомий режисер Алан Бадоєв не зміг стримати захоплення і залишив для Джамали комплімент: "Гарно!"

"Обожнюю цю пісню, а кліп взагалі божественний. Ніжний, такий, як пісня!", "Рожевий дуже личить. Чудовий образ", "Джамала! Ми вже скучили за вашими фірмовими танцями!", "Чекаю, дуже красиво – естетика", "Дуже гарно", "Квітка магнолії", "Це якийсь космос!" - не стримували себе коментатори.

Раніше Джамала зворушила фото і відео зі своїм синочком Еміром-Рахманом, який прийшов підтримати маму на зйомках нового сезону проекту "Голос. Діти".

Також Джамала порадувала фанів несподіваною новиною – її запросили дати концерт в Лівані.