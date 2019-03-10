"Дух перехполює": Катя Осадча похвалилася фото з "турецькою Монікою Беллуччі"

Співачка прилетіла в Туреччину заради зустрічі із зіркою культового серіалу

Видео: YouToube/ Светская жизнь

Популярная телеведущая Катя Осадчая побывала в Турции с важной миссией – она встретилась с очаровательной, неувядающей легендарной актрисой, сыгравшей главную героиню любимого сериала не одного поколения под названием "Королек птичка певчая", Айдан Шенер. Совместным фото с турецкой красавицей журналистка поделилась в Instagram.

Катя подчеркнула, что многосерийному фильму с участием "турецкой Моники Беллуччи" исполнилось 33 года, но он до сих пор невероятно популярен, а от цветущего внешнего вида 56-летней звезды у мужчин все еще захватывает дух.

"В моем детстве не было человека, который хотя бы раз не смотрела сериал "Королек - птичка певчая", наши мамы переживали за судьбу Фериде, даже те, кто читал роман и знал финал. Сериалу уже 33 года, а актриса, сыгравшая главную роль, до сих пор безумно поплярна на родине и далеко за пределами. Айдан Шенер - турецкая Моника Беллуччи, молодая, активная и привлекательная. При одном упоминании об актрисе у мужчин старшего поколения перехватывает дыхание. Таксист, который привез нас на интервью, ждал под отелем, чтобы одним глазом увидеть звезду", - рассказала ведущая.

Катя Осадчая и Айдан Шенер (фото: instagram.com/kosadcha)

В интервью "Светской жизни" актриса призналась, что у нее имеются украинские корни и она с удовольствием раньше посещала Крым.

"Старшее поколение моего рода по линии матери приехало из Крыма в Турцию в 1870-х годах. И я всегда считала себя полукрымчанкой. К тому же, как мне кажется, моя внешность демонстрирует мои корни – моя бабушка-крымчанка была невероятно красивой женщиной. Говорят, я похожа на нее. Я была в Крыму 5-6 лет назад, это было прекрасное путешествие", - пояснила она.

Катя Осадчая и Айдан Шенер (instagram.com/svitsketv)

Поклонники Осадчей пришли в восторг от потрясающего внешнего вида актрисы и отметили, что ее красоте и молодости можно только позавидовать.

"Какая она красавица, как и 30 лет назад", "Класс, сколько лет, а она до сих пор такая красавица", "Люблю ее! До сих пор пересматриваю этот фильм!", "Катя завидую Вам белой завистью - Вы рядом с моей любимой актрисой детства", "Мир замирал, когда смотрел фильм", "Обожаю ее", - делились совоим мнение фолловеры.

Напомним, что Катя Осадчая покорила образом в платье от всемирно известного бренда Chloé.

Ранее, Катя Осадчая блистала в роскошном бальном платье с глубоким декольте.

К слову, Катя Осадчая показала весенний солнечный образ с букетом цветов в руках.