Дівчина-мімоза: Катя Осадча захопила фанів сонячним весняним фото

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча довела, що вже готова до весни

Зоряна українська телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно вразила шанувальників шикарним образом, захопила мережу дуже яскравим і ніжним весняним знімком. На своїй сторінці в Instagram шоувумен опублікувала фото, на якому вона зображена на вулиці.

Катя позує в чорній водолазці і яскраво-жовтій куртці, а в руках знаменитість тримає букет мімози. При цьому вона мило посміхається в об'єктив. Зазначимо, що на фото зірка екранів постала без краплі макіяжу на обличчі.

"До весни 11 днів #веснаблизько", - прокоментувала публікацію Осадча.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Що ж, судячи з її образу, вона вже цілком готова до приходу весни. Підписники ведучої засипали її компліментами, зазначивши, що фото вийшло надзвичайно красивим і весняним.

"Яке сонячне фото, ві неперевершена";

"Яка ніжна";

"Дівчина-весна";

"Яке сонячне фото. Весна а-ууу";

"Тепле і ніжне фото. Ви дуже красива";

"Весняний настрій вміє передати";

"Весна прийшла! Красуня Катерина!!!";

"Ви тут просто як дівчинка, Катя. Мила...";

"Бомбезное весняне фото. Цей жовтий колір - вогонь";

"Мімоза як мило, запахло дитинством i мамою", - пишуть фолловери артистки.

Нагадаємо, Катя Осадча захопила ефектним нарядом зі зміїним принтом. Знаменита ведуча відвідала деякі покази в рамках Ukrainian Fashion Week 2019.

Ми також повідомляли, що зимові канікули Катя Осадча та Юрій Горбунов проводили на Мальдівах, звідки телеведуча ділилась яскравими фото райських куточків острова.

Катя Осадча та Юрій Горбунов (відео: РБК-Україна)