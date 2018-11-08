Дорофєєва-брюнетка здивувала "похмурим" образом в стилі гранж

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Новий стиль Дорофєєвої припав до смаку її шанувальникам

Дорофєєва, яка нещодавно спробувала себе у ролі "кислотного діджея", вразила шанувальників черговим сміливим fashion-образом. При цьому одна з головних "родзинок" нових фото, яка привертала увагу підписників співачки, — Дорофєєва перефарбувалася в брюнетку.

Українська поп-виконавиця, солістка "Время и Стекло" приміряла образ в стилі гранж (grunge, "маргінальний шик"), який заперечує будь-які загальноприйняті норми і правила зовнішнього вигляду. Чим більше незграбно й несумісно — тим краще.

Наголошується, що стиль гранж світові моди подарувала... музична рок-тусовка. Сам же стиль вийшов з американського Сіетла, звідки родом групи Soundgarden, Nirvana.

Примітно, що на футболці, в якій позує Дорофєєва, зображена обкладинка і назва студійного альбому групи Nirvana під назвою "Bleach" (сангл. "Відбілювач").

Також свій образ Дорофєєва доповнила асиметричною спідницею-шотландкой, чорним бомбером, колготками і масивними кросівками на платформі.

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Зазначимо, що до цього Дорофєєва та Позитив (Олексій Завгородній) показали свої "дикі" образи.

Шанувальники співачки поспішили прокоментувати її нову модну появу.

"Прикольний спосіб, ну як завжди", — пише l_o_v_e___112014.

"Ти зовсім інша стала", — зазначає roxy_queen567.

"Надя, а альбом Bleach подобається взагалі?" — запитує no_game.

"Надь, ти завжди ідеальна! Ідея мегаааа крута) Твій стиль — це щось таке, що просто має свою зламану ніжку, намисто і діадему. Обожнюю!" — захоплюється fanat_vis_i_alekseeva.

"Надя, вибач, але тобі не личить чорне волосся!" — поділилася своєю думкою merika__queen.

"Поверни омбре!" — погоджується azizovaalisa7.

"Вау, які круті кроси", — підкреслює kate_november.

Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва в стилі гранж (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, Надя Дорофєєва — одна з головних актрис нової української комедії "Я, ти, він, вона" від студії "Квартал 95".

Нещодавно Володимир Зеленський, який також грає головну роль у фільмі, показав "сімейні" фото зі зйомок комедії. На фотографіях також і Дорофєєва.

Надя Дорофєєва: цікаві факти (відео: РБК-Україна)