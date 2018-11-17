Дорн залишив таємне послання українцям

Фото: Іван Дорн (facebook.com ivandorncom)

Скандальний український співак виклав загадковий знімок

Іван Дорн опублікував на свою сторінку в Instagram пост, в якому спантеличив передплатників.

"Придумай цьому назву", - написав у мережі артист.

Дорн супроводжував напис фото, на якому він зображений у тролейбусі.

Скріншот: instagram.com/dorn_ivan

Українські фолловери Івана відразу ж разгляделе на знімку пакет з супермаркету "АТБ", навколо якого поширена маса жартів в мережі.

"Як завжди шикарний! Навіть у тралике з пакетом АТБ!", "Вань, ти тепер рекламишь АТБ?", "Вже й Ваню закохав пакет АТБ", - пишуть користувачі мережі.

Скріншот: instagram.com/dorn_ivan

Раніше Іван Дорн виступив у Москві на ювілеї російського музиканта.

Іван Дорн запустив флешмоб, щоб допомогти дітям-музикантам.

Крім того, Дорн опублікував повний відеозапис свого виступу, яка раніше була вирізана з ефіру телеканалу 1+1 скандального вчинку артиста.

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