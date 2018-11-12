Иван Дорн выступил в Москве на юбилее российского музыканта

Фото: (instagram.com/dorn_ivan)

Концерт был посвящен 50-летию Леонида Агутина

Скандально известный исполнитель Иван Дорн, которого недавно в Киеве засняли с сыном, 10 ноября выступил на концерте посвященному 50-летнему юбилею "босоногого мальчика" из РФ – певца Леонида Агутина. Выступление был снято на видео. Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте Дорна.

Скриншот видео (instagram.com/dorn_ivan)

Концерт проводили в субботу в здании московского спортивного комплекса "Олимпийский". Во время него на сцене выступил Иван Дорн с песней Агутина "Летний дождь", правда, исполнял он ее на свой манер. Пение сопровождалось привычными для фанов звезды танцами, одна из поклонниц отметила, что Иван "слишком хорошо танцует". В целом, выступление получилось очень достойным и необычным и, судя тому, что написали фолловеры, кавер по качеству превзошел даже оригинал.

Скриншот видео (instagram.com/dorn_ivan)

Видео: выступление Ивана Дорна (instagram.com/dorn_ivan)

В комментариях пользователи назвали пивца русским Тимберлейком, а еще признавались в любви к своему кумиру и оставили массу комплиментов ему и тому, что он продемонстрировал на сцене.

"Кайф", "Прекрасен", " Его образы меняются, не успеваешь удивиться! Приезжай к нам снова!", " Вань, много лет уже твоя поклонница", " Лучший кавер про дождь", " Норм задвинул", "Слишком хорошо танцуешь!!",

Скриншот комментариев (instagram.com/dorn_ivan)

Напомним, ранее Иван Дорн запустил флешмоб, чтобы помочь детям-музыкантам.

Также Дорн опубликовал полную видеозапись своего выступления, которая ранее была вырезана из эфира телеканала 1+1 из-за скандального поступка артиста.

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