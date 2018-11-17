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Дорн оставил тайное послание украинцам

Lite » Звезды 17.11.2018 - 07:39
Дорн оставил тайное послание украинцам
Фото: Иван Дорн (facebook.com ivandorncom)

Скандальный украинский певец выложил загадочный снимок

Иван Дорн опубликовал на свою страницу в Instagram пост, в котором озадачил подписчиков.

"Придумай этому название", - написал в сети артист.

Дорн сопроводил надпись фото, на котором он изображен в троллейбусе.

Дорн оставил тайное послание украинцамСкриншот: instagram.com/dorn_ivan

Украинские фолловеры Ивана сразу же разгляделе на снимке пакет из супермаркета "АТБ", вокруг которого распространена масса шуток в сети.

"Как всегда шикарен! Даже в тралике с пакетом АТБ!", "Вань, ты теперь рекламишь АТБ?", "Уже и Ваню влюбил пакет АТБ", - пишут пользователи сети.

Дорн оставил тайное послание украинцам

Скриншот: instagram.com/dorn_ivan

Ранее Иван Дорн выступил в Москве на юбилее российского музыканта.

Также Иван Дорн запустил флешмоб, чтобы помочь детям-музыкантам.

Кроме того, Дорн опубликовал полную видеозапись своего выступления, которая ранее была вырезана из эфира телеканала 1+1 из-за скандального поступка артиста.

Видео: Самые яркие новички украинского шоу-бизнеса

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