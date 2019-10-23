"Повинна бути вільна": Надія Мейхер зробила несподіване зізнання про заміжжя

Екс-"ВІА Гра", співачка, дизайнер, а тепер ще і починаюча актриса Надія Мейхер завжди була для своїх шанувальників уособленням жіночності та сексуальності. Її відверті фотосети і хвилюючі форми до цих пір розбурхують розуми фанів, а саму артистку називають "українською Монікою Беллуччі". В інтерв'ю програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" вона чесно зізналася, що з побоюванням ставилася до ідеї заміжжя, а також розповіла про роль творчості у своєму житті.

Незважаючи на те, що у 2002 році Надія народила первістка, сина Ігоря від бізнесмена Олександра Ліщенко, розпрощатися зі сценою вона була не в силах.

"Я вважала – ні. Я і мій син – це і є сім'я. Коли я завагітніла, відчула, що я до цього абсолютно не готова. Але, як і раніше, мені дуже хотілося творчої реалізації", - зізналася співачка.

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Після появи на світ сина, Надія, недовго думаючи, знову повернулася в рідний колектив, адже на її місце претендувало чимало дівчат, але поступатися комусь вона не хотіла.

"Я не думала про сім'ю. Я вважала, що завжди повинна бути така внутрішньо вільна. Я боялася заміжжя, що воно мене поставить в якісь рамки", - аргументувала своє рішення співачка.

Ні положення Олександра в суспільстві, ні його фінансові можливості, наявність спільного сина не змогло утримати зірку поруч із бізнесменом, адже самореалізація була для неї на першому місці.

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Раніше Надія Мейхер показала ідеальну розтяжку. Співачка активно займається танцями, зокрема, балетом.

До речі, Надія Мейхер вразила мережу історією з бурхливої юності. Майбутня зірка не могла похвалитися ідеальним поведінкою і сама назвала себе "відірви та викинь".