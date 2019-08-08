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Спокуслива екс-"ВІА Гра" полонила формами в пікантному шкіряному вбранні

Lite » Мода 08.08.2019 - 14:31
Спокуслива екс-"ВІА Гра" полонила формами в пікантному шкіряному вбранні
Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Співачка влаштувала фотосесію в ефектному образі

Екс-"ВІА Гра" Надія Мехйр не перестає радувати шанувальників не тільки творчими успіхами (вона нещодавно дебютувала в кіно і знялася в українському комедійному серіалі), але і захоплювати своїми хвилюючими вигинами. Надія – володарка апетитних форм, які запам'яталися фанам ще з часів її роботи в гарячому тріо. Співачка активно займається спортом, а її розтяжці можна тільки позаздрити. Вона знаходиться в прекрасній формі, а свої достоїнства вміє підкреслити вдало обраним вбранням, більш того, одяг Надія створює сама (у співачки є власний бренд). Своїми образами артистка ділиться на сторінці в Instagram.

Так, на свіжому фото спокуслива зірка зображена в ефектному шкіряному плаття, яке ідеально повторює її плавні вигини. Застібки-гачки в області декольте надають поряд пікантності, а строката асиметрична баска-спідниця на поясі виділила талію і підкреслила округлі стегна. Вона доповнила образ босоніжками на екстремально високих, але стійких підборах.

На одному зі знімків Надія млосно позує, притулившись головою до скла, а на іншому – грайливо посміхається, обернувшись через плече.

Спокуслива екс-&quot;ВІА Гра&quot; полонила формами в пікантному шкіряному вбранні

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Під фотосетом зібралося безліч коментарів від захоплених фоловерів знаменитості.

Спокуслива екс-&quot;ВІА Гра&quot; полонила формами в пікантному шкіряному вбранні

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

  • Надія, ви класна
  • Дуже гарне вбрання! Вам дуже личить ця сукня!
  • Супер дівчина!
  • Красуня
  • Прекрасна, нереальна!
  • Надійка, ви прекрасні
  • Дуже стильно
  • Красуня Надюшенька
  • Вау! Дуже красиво!
  • Надія, ви прекрасні!
 

Скріншот коментарів

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