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Ось це розтяжка! Надія Мейхер похвалилася ідеальним шпагатом (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.10.2019 - 16:31
Ось це розтяжка! Надія Мейхер похвалилася ідеальним шпагатом (відео)
Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Артистка перебуває в чудовій фізичній формі

Екс-учасниця групи "ВІА Гра", дизайнер, співачка, а також з недавніх пір актриса Надія Мейхер викликає захоплення у шанувальників квітучим зовнішнім виглядом і відмінною фізичною формою. В юності вона займалася танцями і навіть мріяла ог кар'єру балерини. З цим не склалося, проте будучи в складі групи, молода артистка демонструвала свої таланти на сцені - нещодавно 37-річна виконавиця вразила фанів архівним відео 18-річної давності.

Втім, вона і зараз підтримує себе у відмінній формі - наприклад, Надія може зробити идеальний поперечний шпагат! На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася відео, в якому похвалилася вражаючою розтяжкою.

У ролику Мейхер в чорному трико відображена біля станка під час уроку балету. У якийсь момент вона застигає біля дзеркала в ефектному шпагаті.

Відео: Надія Мейхер на уроці балету (instagram.com/nadyameiher)

"З моїм чуйним викладачем Наталією Донець так сказати "йдемо в глибокий шпагат". Можу сміливо довірить цьому педагогу як себе, так і своїх дітей", - прокоментувала співачка.

Підписники залишили багато захоплених відгуків спортивній формі і грації Надії.

  • Вау! Круто! Така м'якість, витонченість і гнучкість! Прям хочеться самій займатися!
  • Надія Ви приголомшлива
  • Дуже хороша розтяжка!
  • Прекрасна леді гнеться як змійка
  • Ой Надюшка....молодець
  • Захват
  • Супер!!!
  • Ви дуже крута Надія
  • Дуже круто! Надя! Це дуже круто!
  • Я просто скажу,очманіти! Ви молодець!
  • Конкуренція Волочкової
  • Я от дивуюся, як стільки якостей в одній жінці

Ось це розтяжка! Надія Мейхер похвалилася ідеальним шпагатом (відео)Скріншот коментарів (instagram.com/nadyameiher)

Нагадаємо, млосна Надія Мейхер зробила відверте зізнання. Артистка також знялася в фотосеті в лаконічному чорному платті і туфлях-човниках.

Раніше Надія Мейхер здивувала історією з бурхливої юності. Виявилося, що майбутня зірка зростала, що називається, "відірви та викинь".

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Новини України Надія Мейхер
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