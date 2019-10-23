"Должна быть свободна": Надежда Мейхер сделала внезапное признание о замужестве

Экс-"ВИА Гра", певица, дизайнер, а теперь еще и начинающая актриса Надежда Мейхер всегда была для своих поклонников олицетворением женственности и сексуальности. Ее откровенные фотосеты и волнительные формы до сих пор будоражат умы фанов, а саму артистку называют "украинской Моникой Беллуччи". В интервью программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" она честно призналась, что с опаской относилась к идее замужества, а также рассказала роли творчества в своей жизни.

Несмотря на то, что 2002 году Надежда родила первенца, сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко, распрощаться со сценой она была не в силах.

"Я считала – нет. Я и мой сын – это и есть семья. Когда я забеременела, почувствовала, что я к этому совершенно готова. Но по-прежнему, мне очень хотелось творческой реализации", - призналась певица.

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

После появления на свет сына, Надежда, недолго думая, снова вернулась в родной коллектив, ведь на ее место претендовало немало девушек, но уступать его кому-то она не хотела.

"Я не думала о семье. Я считала, что всегда должна быть такая внутренне свободная. Я боялась замужества, что оно меня поставит в какие-то рамки", - аргументировала свое решение певица.

Ни положение Александра в обществе, ни его финансовые возможности, ни наличие совместного сына не смогло удержать звезду рядом с бизнесменом, ведь самореализация была для нее на первом месте.

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Ранее Надежда Мейхер показала идеальную растяжку. Певица активно занимается танцами, в частности, балетом.

Кстати, Надежда Мейхер впечатлила сеть историей из бурной юности. Будущая звезда не могла похвастаться идеальным поведением и сама назвала себя "оторви и выбрось".