Стильна дама з супутником: Єфросиніна з сином сходили на свято до Притули

Доньці відомого шоумена виповнилося три роки
Днями популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна вчинила світський вихід з п'ятирічним сином Олександром - вони побували на дитячому святі. Відомий шоумен Сергій Притула влаштував веселу вечірку в честь третього дня народження своєї дочки Соломії.
Для свята Маша обрала стильне темно-зелене плаття від українського бренду Vita Kin з акцентом на талії і рукавами три чверті. Ефектний лук теледіва доповнила бежевими босоніжками на підборах, сумочкою на ланцюжку і модними сонцезахисними окулярами. Сашко ж дуже мило виглядав в сірих шортах і блакитній сорочці.
На фото мама і син відображені на вулиці, при цьому малюк зворушливо притиснувся до Єфросиніної.
"З супутником", - прокоментувала кадр артистка.
Маша Єфросиніна з сином сходили на дитяче свято (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Шанувальники оцінили ефектний образ Маші і ніжність з синочком і залишили їй багато теплих відгуків.
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Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна підкорила ефектним образом в "хижій" сукні.