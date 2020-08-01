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Стильна дама з супутником: Єфросиніна з сином сходили на свято до Притули

Субота 01 серпня 2020 16:29
Стильна дама з супутником: Єфросиніна з сином сходили на свято до Притули
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Марина Настевич

Доньці відомого шоумена виповнилося три роки

Днями популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна вчинила світський вихід з п'ятирічним сином Олександром - вони побували на дитячому святі. Відомий шоумен Сергій Притула влаштував веселу вечірку в честь третього дня народження своєї дочки Соломії.

Для свята Маша обрала стильне темно-зелене плаття від українського бренду Vita Kin з акцентом на талії і рукавами три чверті. Ефектний лук теледіва доповнила бежевими босоніжками на підборах, сумочкою на ланцюжку і модними сонцезахисними окулярами. Сашко ж дуже мило виглядав в сірих шортах і блакитній сорочці.

На фото мама і син відображені на вулиці, при цьому малюк зворушливо притиснувся до Єфросиніної.

Стильна дама з супутником: Єфросиніна з сином сходили на свято до Притули

"З супутником", - прокоментувала кадр артистка.

Стильна дама з супутником: Єфросиніна з сином сходили на свято до ПритулиСтильна дама з супутником: Єфросиніна з сином сходили на свято до Притули

Маша Єфросиніна з сином сходили на дитяче свято (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники оцінили ефектний образ Маші і ніжність з синочком і залишили їй багато теплих відгуків.

  • Маленький Олександр - чудо ! А Ви, як завжди прекрасна панна.....
  • Яка прекрасна пара;) Маша, я Вами захоплююсь! Ви з усіх існуючих зірок мій ЄДИНИЙ кумир! Я Вами захоплююсь!! Успіхів Вам!!!!
  • Маша , що ні плаття шедевр прям якийсь .....
  • Син у вас, просто краса! Випромінює якийсь небувалий світ!
  • Маша, яка ви завжди стильна
  • Машенька! Захоплююся Вами і Вашою діяльність!!!
  • Чарівна парочка
  • Дуже гарне плаття і ще кращий кавалєр
  • Ммм, яке плаття і супутник. Ви неймовірні
  • Мамина радість ! Мі мі мі хороший хлопчисько ! Щастя і благополуччя побільше !
  • Маша, яка ж Ви класна

Стильна дама з супутником: Єфросиніна з сином сходили на свято до Притули

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна підкорила ефектним образом в "хижій" сукні.

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