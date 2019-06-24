Дочка Полякової похвалилася модним купальником і стрункою фігурою в Греції

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Дівчина поєднує відпочинок з навчанням у модельній школі

На днях Оля Полякова показала, як вони з молодшою дочкою Алісою проводжали старшу Машу в поїздку - 14-річна дівчина вирушила на навчання у модельну школу. Заняття проходять в сонячній Греції під керівництвом відомої моделі і ведучої "Топ-модель по-українськи" Алли Костромічевої. На своїй сторінці в Instagram юна манекенниця показала, як вона проводить час.

Про заняття моделингом Маша поки нічого не розповіла, зате у неї явно виходить поєднувати навчання з відпочинком на морі. Вона опублікувала знімок, на якому позує в прозорій бірюзовій воді в модному рожевому купальнику. Своє красиве довге волосся дівчинка залишила розпущеним. На фото потрапила також веселка, що додало йому трохи казкової атмосфери.

Дочка Полякової, яка раніше розповідала, як їй вдалося схуднути, продовжує стежити за своєю фігурою і захоплює стрункими формами.

Фото: Маша Полякова в Греції (instagram.com/mashapolyakova)

"Дякую за нереальний купальник це щось, завдяки вам я відкрила свій пляжний сезон. а ви вже встигли побувати на морі цього літа??" - написала Маша.

Її численні підписники поспішили залишити захоплені компліменти її фігурі і красі і розповісти про своє літо.

Моя улюблена крпсотуличка на тлі моря і веселки

Дуже красива

Красивий Купальник!

Не купальник прикрашає тебе! А ти прикрашаєш купальник, дуже красива і фугура у тебе ТОПЧИК

Машуня ти супер:-) справжня!!! крутіше Мами )))

Вам дуже йде, нереальна красуня

Машенька ти гарненька, мила,кукляшка

Бомбезний

Ти класна

Волосся довге клас

Дуже красива і витончена

Очаровашка

Красуня!Удачі в таборі)

У тебе дуже гарна фігура

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, Оля Полякова жорстко відповіла хейтерам дочки Маші в мережі. Деякі користувачі мережі розкритикували вокальні дані дівчини, не соромлячись у виразах.

Раніше дочка Олі Полякової,14-річна Маша вперше заспівала на концерті.