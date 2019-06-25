Дочка Олі Полякової похвалилася спортивною фігурою в таборі моделей в Греції (відео)

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маша проводить дуже насичені дні в Греції

Маша Полякова продовжує проводити більш ніж продуктивні будні в Греції. Відзначимо, що на даний момент донька Олі Полякової знаходиться в грецькому місті Патри. І сюди Полякова молодша прилетіла не просто так – 14-річна дівчина відвідує курси табору моделей. До речі, організацією поїздки займається українська модель Алла Костромічева.

На своїй instagram-сторінці Маша Полякова активно показує різні моменти насиченого відпочинку. Дівчата в таборі плавають, тренуються, ходять на лекції дієтологів і фітнес-тренерів, спілкуються з моделями і т. д.

При цьому Полякова молодша показала пару відео таких тренувань. І дівчина з радістю похвалилася, що її фігура вже помітно підтяглася. Відповідні відео з'явилися в twitter-блозі MyGlamWish.

На відео знятий момент тренування дівчат, на передньому плані бачимо Машу. Дівчата присідають, роблять розтяжку і т. д. При цьому слід підкреслити, що у Полякової молодшої дійсно відмінна фігура. Прямий тому доказ – ще одне відео, на якому Маша позує перед дзеркалом в закритому червоному купальнику.

14-річна донька Олі Полякової Маша похвалилася своїми успіхами в модельному таборі "models camp" (засновник – Алла Костромічева). Дівчина разом з іншими учасницями відпочиває та навчається в Греції! #ОляПолякова #МашаПолякова #ModelsCamp pic.twitter.com/9tGrRY1ZvC — MyGlamWish (@glam_wish) June 24, 2019

Також Маша зняла короткмй коментар від фітнес-тренера, який порадив, що краще їсти на сніданок.

"Обов'язково насичуйте ваш сніданок калоріями із складних вуглеводів. Тому кращий сніданок – це каша! Але якщо такої можливості немає, то хоча б з'їжте фрукти. Але вже через годину ви знову зголоднієте. Тому рекомендую вам все-таки їсти велику порцію каші. І туди ви можете додати і фрукти, і ягоди, і мед", - коментує фітнес-тренер.

Донька Олі Полякової Маша (14 років) продовжує ділитися корисними речами з модельного табору "models camp" (засновник – Алла Костромічева). Дівчина разом з іншими учасницями відпочиває та навчається в Греції! #ОляПолякова #МашаПолякова #ModelsCamp pic.twitter.com/KdhrmNzDsh — MyGlamWish (@glam_wish) June 25, 2019

Нагадаємо, раніше Оля Полякова жорстко відповіла хейтерам дочки в мережі.

"Маша, якби я слухала всіх доброзичливців в житті, я б сиділа зараз у Вінниці, і строчила коменти з закритих акаунтів, під постами зірок і їх дітей, виливаючи на них своє сіре невдале життя!" - почала свій коментар Оля Полякова.