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Дочка Олі Полякової похвалилася спортивною фігурою в таборі моделей в Греції (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.06.2019 - 13:56
Дочка Олі Полякової похвалилася спортивною фігурою в таборі моделей в Греції (відео)
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маша проводить дуже насичені дні в Греції

Маша Полякова продовжує проводити більш ніж продуктивні будні в Греції. Відзначимо, що на даний момент донька Олі Полякової знаходиться в грецькому місті Патри. І сюди Полякова молодша прилетіла не просто так – 14-річна дівчина відвідує курси табору моделей. До речі, організацією поїздки займається українська модель Алла Костромічева.

На своїй instagram-сторінці Маша Полякова активно показує різні моменти насиченого відпочинку. Дівчата в таборі плавають, тренуються, ходять на лекції дієтологів і фітнес-тренерів, спілкуються з моделями і т. д.

При цьому Полякова молодша показала пару відео таких тренувань. І дівчина з радістю похвалилася, що її фігура вже помітно підтяглася. Відповідні відео з'явилися в twitter-блозі MyGlamWish.

На відео знятий момент тренування дівчат, на передньому плані бачимо Машу. Дівчата присідають, роблять розтяжку і т. д. При цьому слід підкреслити, що у Полякової молодшої дійсно відмінна фігура. Прямий тому доказ – ще одне відео, на якому Маша позує перед дзеркалом в закритому червоному купальнику.

Також Маша зняла короткмй коментар від фітнес-тренера, який порадив, що краще їсти на сніданок.

"Обов'язково насичуйте ваш сніданок калоріями із складних вуглеводів. Тому кращий сніданок – це каша! Але якщо такої можливості немає, то хоча б з'їжте фрукти. Але вже через годину ви знову зголоднієте. Тому рекомендую вам все-таки їсти велику порцію каші. І туди ви можете додати і фрукти, і ягоди, і мед", - коментує фітнес-тренер.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова жорстко відповіла хейтерам дочки в мережі.

"Маша, якби я слухала всіх доброзичливців в житті, я б сиділа зараз у Вінниці, і строчила коменти з закритих акаунтів, під постами зірок і їх дітей, виливаючи на них своє сіре невдале життя!" - почала свій коментар Оля Полякова.

Дочка Олі Полякової починає кар'єру моделі (фото) Стильна дочка Олі Полякової похвалилася трендовими літніми обновками
Новини України Оля ПоляковаМаша Полякова
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