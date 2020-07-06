Дочка Олі Полякової в короткому топі похвалилася тонкою талією

15-річна дочка Олі Полякової Маша, яка в цьому році закінчила 9 класів школи і погуляла на випускному, намагається по повній насолодитися літом. Юна блогер і модель вирішила похвалитися стрункою фігурою під час відпочинку на березі водойми. Жаркими фото вона поділилася в своєму Instagram.

На знімках Маша відображена в шортах, короткому чорному топі і розстебнутій сорочці кавового відтінку. Вбрання вигідно підкреслює тонку талію і пружний прес дівчини, а розпущене довге волосся додає образу особливої привабливості. Також дочка артистки зробила ефектний макіяж з акцентом на очі.

"Якщо б вам залишилося жити 3 дні, то що б ви зробили??" - написала Полякова-молодша під фото.

Маша Полякова захопила стрункою фігурою (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Її зіркова мама не залишилася осторонь і захопилася красою коханої дочки.

"Боже, яка ти прекрасна! І не потрібно бути фотографом від Бога, що б це запам'ятати!" - написала "Королева ночі".

Користувачі мережі повністю з нею погодилися.

Дуже красива

Я би купив костюм полякової

Погуляв би з тобою

красуня

Крута

Машааа. Яка ж ти красива

Супер красоточка

Машенька, ти найкрасивіша

Маша,ви дуже красива дівчина,ви дорослішаєте і вам це дуже до лиця,прям дуже красива

Дуже гарна

Гарна дівчинка!!!

Краса від мами дісталася

Скріншот коментарів

Нагадаємо, дочка Олі Полякової Маша в білому вбранні показала, як відсвяткувала шкільний випускний після 9 класу.