Дочка Олі Полякової в короткому топі похвалилася тонкою талією

Дівчина показала фігуру під час відпочинку на воді
15-річна дочка Олі Полякової Маша, яка в цьому році закінчила 9 класів школи і погуляла на випускному, намагається по повній насолодитися літом. Юна блогер і модель вирішила похвалитися стрункою фігурою під час відпочинку на березі водойми. Жаркими фото вона поділилася в своєму Instagram.
На знімках Маша відображена в шортах, короткому чорному топі і розстебнутій сорочці кавового відтінку. Вбрання вигідно підкреслює тонку талію і пружний прес дівчини, а розпущене довге волосся додає образу особливої привабливості. Також дочка артистки зробила ефектний макіяж з акцентом на очі.
"Якщо б вам залишилося жити 3 дні, то що б ви зробили??" - написала Полякова-молодша під фото.
Маша Полякова захопила стрункою фігурою (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Її зіркова мама не залишилася осторонь і захопилася красою коханої дочки.
"Боже, яка ти прекрасна! І не потрібно бути фотографом від Бога, що б це запам'ятати!" - написала "Королева ночі".
Користувачі мережі повністю з нею погодилися.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, дочка Олі Полякової Маша в білому вбранні показала, як відсвяткувала шкільний випускний після 9 класу.
Автор: Lite