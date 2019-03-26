ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дочка Емінема блиснула апетитною фігурою в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.03.2019 - 15:26
Дочка Емінема блиснула апетитною фігурою в купальнику
Фото: Хейлі Джейд Скотт (instagram.com/hailiescott1)

Дівчина поділилася пляжним знімком з відпочинку

Дочка знаменитого американського репера Емінема Хейлі Джейд Скотт виросла справжньою красунею. Зараз їй 23 роки і вона регулярно захоплює користувачів мережі стильними образами і стрункою фігурою. На цей раз дівчина, у якої 1,4 мільйона підписників в Instagram, похвалилася апетитними формами в купальнику.

Хейлі опублікувала атмосферне пляжне фото, на якому вона сидить на гілці дерева в темно-блакитному роздільному купальному костюмі незвичайного крою і солом'яному капелюсі.

"Півень майже змусив мене впасти з цього дерева", - прокоментувала кадр вона.

Дочка Емінема блиснула апетитною фігурою в купальнику

Фото: Хейлі Джейд Скотт (instagram.com/hailiescott1)

До речі, трохи раніше дочка репера виклала інше відверте фото - на цей раз вона позувала в жовтому бікіні, сидячи на шезлонгу на балконі готельного номера.

Дочка Емінема блиснула апетитною фігурою в купальнику

Фото: Хейлі Джейд Скотт (instagram.com/hailiescott1)

У волосся дівчина встромила велику червону квітку, а публікацію підписала "Алоха", що змусило підписників припустити, що вона відпочиває на Гаваях.

Дочка Емінема блиснула апетитною фігурою в купальнику

Фото: Хейлі Джейд Скотт (instagram.com/hailiescott1)

Вони також залишили безліч компліментів підтягнутим форм красуні, особливо відзначивши її пружний накачаний прес.

Зазначимо, що Хейлі - єдина рідна дитина Емінема, спільна дочка від екс-дружини Кімберлі Енн Скотт. У дитинстві вона знімалася в кліпах папи, а в одному з недавніх інтерв'ю зізналася, що у неї з батьком хороші стосунки, і вони дуже близькі. При цьому дівчина воліє не ділитися в мережі подробицями свого особистого життя.

Цікаво, що взагалі у Емінема три дочки, дві з яких прийомні. Артист удочерив їх після другого розлучення з Кімберлі. Йдучи від дружини через її залежність від наркотиків, Емінем забрав її дочку від попередніх стосунків — Уітні Скотт. Зараз дівчинці 16 років. А трохи пізніше музикант удочерив свою племінницю Алайну, доньку сестри Кімберлі, якій зараз 25 років.

Нагадаємо, старша дочка Олі Полякової в купальнику похвалилася стрункою фігурою.

Ми також писали, що дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман захопила витонченою фігурою. 17-річна дівчина поділилася яскравим фото в купальнику.

Скоро літо: дочка Полякової в купальнику похвалилася стрункою фігурою Як сестри: Маша Єфросиніна захопила фото з красунею донькою
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України реперфигурадочь
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся