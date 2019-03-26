Дочка Емінема блиснула апетитною фігурою в купальнику

Фото: Хейлі Джейд Скотт (instagram.com/hailiescott1)

Дівчина поділилася пляжним знімком з відпочинку

Дочка знаменитого американського репера Емінема Хейлі Джейд Скотт виросла справжньою красунею. Зараз їй 23 роки і вона регулярно захоплює користувачів мережі стильними образами і стрункою фігурою. На цей раз дівчина, у якої 1,4 мільйона підписників в Instagram, похвалилася апетитними формами в купальнику.

Хейлі опублікувала атмосферне пляжне фото, на якому вона сидить на гілці дерева в темно-блакитному роздільному купальному костюмі незвичайного крою і солом'яному капелюсі.

"Півень майже змусив мене впасти з цього дерева", - прокоментувала кадр вона.

Фото: Хейлі Джейд Скотт (instagram.com/hailiescott1)

До речі, трохи раніше дочка репера виклала інше відверте фото - на цей раз вона позувала в жовтому бікіні, сидячи на шезлонгу на балконі готельного номера.

Фото: Хейлі Джейд Скотт (instagram.com/hailiescott1)

У волосся дівчина встромила велику червону квітку, а публікацію підписала "Алоха", що змусило підписників припустити, що вона відпочиває на Гаваях.

Фото: Хейлі Джейд Скотт (instagram.com/hailiescott1)

Вони також залишили безліч компліментів підтягнутим форм красуні, особливо відзначивши її пружний накачаний прес.

Зазначимо, що Хейлі - єдина рідна дитина Емінема, спільна дочка від екс-дружини Кімберлі Енн Скотт. У дитинстві вона знімалася в кліпах папи, а в одному з недавніх інтерв'ю зізналася, що у неї з батьком хороші стосунки, і вони дуже близькі. При цьому дівчина воліє не ділитися в мережі подробицями свого особистого життя.

Цікаво, що взагалі у Емінема три дочки, дві з яких прийомні. Артист удочерив їх після другого розлучення з Кімберлі. Йдучи від дружини через її залежність від наркотиків, Емінем забрав її дочку від попередніх стосунків — Уітні Скотт. Зараз дівчинці 16 років. А трохи пізніше музикант удочерив свою племінницю Алайну, доньку сестри Кімберлі, якій зараз 25 років.

Нагадаємо, старша дочка Олі Полякової в купальнику похвалилася стрункою фігурою.

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