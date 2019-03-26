Дочь Эминема блеснула аппетитной фигурой в купальнике

Фото: Хэйли Джейд Скотт (instagram.com/hailiescott1)

Девушка поделилась пляжным снимком с отдыха

Дочь знаменитого американского рэпера Эминема Хэйли Джейд Скотт выросла настоящей красавицей. Сейчас ей уже 23 года и она регулярно восхищает пользователей сети стильными образами и стройной фигурой. На этот раз девушка, у которой 1,4 миллиона подписчиков в Instagram, похвасталась аппетитными формами в купальнике.

Хэйли опубликовала атмосферное пляжное фото, на котором она сидит на ветке дерева в темно-голубом раздельном купальном костюме необычного кроя и соломенной шляпе.

"Петух почти заставил меня упасть с этого дерева", - прокомментировала кадр она.

Фото: Хэйли Джейд Скотт (instagram.com/hailiescott1)

К слову, немногим ранее дочь рэпера выложила другое откровенное фото - на этот раз она позировала в желтом бикини, сидя на шезлонге на балконе отельного номера.

Фото: Хэйли Джейд Скотт (instagram.com/hailiescott1)

В волосы девушка воткнула большой красный цветок, а публикацию подписала "Алоха", что заставило подписчиков предположить, что она отдыхает на Гавайях.

Фото: Хэйли Джейд Скотт (instagram.com/hailiescott1)

Они также оставили множество комплиментов подтянутым формам красотки, особенно отметив ее упругий накачанный пресс.

Отметим, что Хэйли - единственный родной ребенок Эминема, совместная дочь от экс-супруги Кимберли Энн Скотт. В детстве она снималась в клипах папы, а в одном из недавних интервью призналась, что у нее с отцом хорошие отношения и они очень близки. При этом девушка предпочитает не делиться в сети подробностями своей личной жизни.

Интересно, что вообще у Эминема три дочери, две из которых приемные. Артист удочерил их после второго развода с Кимберли. Уходя от пристрастившейся к наркотикам жены, Эминем забрал ее дочь от предыдущих отношений — Уитни Скотт. Сейчас девочке 16 лет. А немного позже музыкант удочерил свою племянницу Алайну, дочку сестры Кимберли, которой сейчас 25 лет.

Напомним, старшая дочь Оли Поляковой в купальнике похвасталась стройной фигурой.

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