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З днем народження, красунчик! Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем відзначають 2-річчя первістка

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.06.2019 - 19:32
З днем народження, красунчик! Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем відзначають 2-річчя первістка
Роузі Хантінгтон-Уайтлі (Фото: instagram.com/rosiehw)

Модель засипала мережа милими фото

Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем, які вирушили на відпочинок до Італії, встигли викласти в мережу масу спільних знімків, в тому числі з сином Джеком. А сьогодні, 24 червня, модель влаштувала справжній бум милих фото – в честь дня народження сина. Джек Оскар відзначив своє 2-річчя, і любляча мама засипала свою сторінку в Instagram забавними і зворушливими кадрами. Малюк позує в різних вбраннях і локаціях, на багатьох фото він позує разом з мамою і татом. Кадри Роузі підписала з усією любов'ю: "З днем народження, мій прекрасний малюк", "2 сьогодні! Ми любимо тебе, маленький J"...

З днем народження, красунчик! Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем відзначають 2-річчя первісткаЗ днем народження, красунчик! Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем відзначають 2-річчя первісткаЗ днем народження, красунчик! Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем відзначають 2-річчя первісткаДжек з татом (фото: instagram.com/rosiehw)

Варто відзначити, що Хантінгтон-Уайтлі, як і раніше, прагне не показувати личко хлопчика. На багатьох фото його приховує бейсболка, а на інших Джек Оскар просто відвернуть. Але все ж великою різноманітністю кадрів вона дала шанувальникам зрозуміти, що готова на більшу відвертість, ніж зазвичай.

З днем народження, красунчик! Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем відзначають 2-річчя первісткаЗ днем народження, красунчик! Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем відзначають 2-річчя первісткаРоузі обожнює свого малюка (фото: instagram.com/rosiehw)

Нагадаємо, Роузі і Джейсон познайомилися ще в 2010 році на знаменитому музичному фестивалі Coachella і буквально відразу почали зустрічатися. Тим не менш, намагалися не виносити зайвий раз свої відносини на обговорення. Може, тому преса за ці роки багато разів їх зводила і розводила. Сам же Стетхем не раз зізнавався в інтерв'ю, що знайшов в моделі жінку своєї мрії і буквально втратив дар мови, вперше побачивши її. А Роузі, яка, до речі, на 20 років молодша за свого обранця, зізнавалася, що її підкорила сила і впевненість Джейсона.

З днем народження, красунчик! Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем відзначають 2-річчя первісткаЗ днем народження, красунчик! Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем відзначають 2-річчя первісткаЗ днем народження, красунчик! Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем відзначають 2-річчя первістка

Джек дуже схожий на зіркових батьків (фото: instagram.com/rosiehw)

З 2016-го року пара нарешті оголосила про заручини, але довгоочікуваного весілля шанувальники так і не дочекалися. Натомість з'явилася не менш радісна новина – супермодель вагітна! І ось в 2017-му році на світ з'явився малюк Джек Оскар. Він став першою дитиною як для британській красуні, так і для знаменитого голлівудського актора, і вони буквально обожнюють його.

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