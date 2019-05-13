Любов усього життя: Роузі Хантінгтон-Уайтлі зворушила рідкісним фото з сином

32-річна модель відсвяткувала день матері
Роузі Хантінгтон-Уайтлі успішно поєднує кар'єру моделі, ведення власного бізнесу і роль турботливої дружини і турботливої мами. Свого первістка від цивільного чоловіка Джейсона Стетхема супермодель народила в 2017-му році. З тих пір на її сторінці в Instagram регулярно з'являються зворушливі знімки з малюком Джеком Оскаром. Правда, Роузі намагається по мінімуму показувати хлопчика, мабуть, оберігаючи від недоброзичливців. Так що за ці майже 2 роки шанувальники ще не зуміли його розглянути.
І ось на День матері, який відбувся 12 травня, вона не втрималася.
Знаменита красуня опублікувала кілька фото: на одному вона ще вагітна, а на двох інших обіймає своє маленьке чудо. І в цей раз на одному знімку добре видно личко малюка.
Роузі Хантінгтон-Уайтлі зворушливо привітала всіх мам зі святом (фото: instagram.com/rosiehw/)
Численні шанувальники зірки тут же взялися коментувати фото, зазначивши заодно, що малюк схожий на знамениту маму.
Супермодель почала активно працювати вже після кількох місяців після пологів (фото: instagram.com/rosiehw/)
До речі, Роузі, як і багато її колег по подіуму, не стала засиджуватися в декреті. Вона зуміла максимально швидко повернутися у форму і вже через кілька місяців після пологів вирушила на зйомки для реклами купальників. Також вона щосили працює над новим проектом – власної косметичної лінією Rose Inc, бере участь у фотосесіях і зйомках для глянцевих журналів, встигає викладати добірки стильних луків і навіть працювати над дизайном одягу.
32-річна зірка в новій реколамной кампанії білизни для Marks & Spencer (фото: instagram.com/rosiehw/)
На днях вона також представила нову лінію Rosie for Autograph для Marks & Spencer – над дизайном моделей для цієї колекції вона працює самостійно. Дівчина позує в сексуальному чорному нижній білизні і панчохах. І виглядає, безумовно, не гірше, ніж до вагітності.