Любов усього життя: Роузі Хантінгтон-Уайтлі зворушила рідкісним фото з сином

Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: www.instagram.com/rosiehw)

32-річна модель відсвяткувала день матері

Роузі Хантінгтон-Уайтлі успішно поєднує кар'єру моделі, ведення власного бізнесу і роль турботливої дружини і турботливої мами. Свого первістка від цивільного чоловіка Джейсона Стетхема супермодель народила в 2017-му році. З тих пір на її сторінці в Instagram регулярно з'являються зворушливі знімки з малюком Джеком Оскаром. Правда, Роузі намагається по мінімуму показувати хлопчика, мабуть, оберігаючи від недоброзичливців. Так що за ці майже 2 роки шанувальники ще не зуміли його розглянути.

І ось на День матері, який відбувся 12 травня, вона не втрималася.

Знаменита красуня опублікувала кілька фото: на одному вона ще вагітна, а на двох інших обіймає своє маленьке чудо. І в цей раз на одному знімку добре видно личко малюка.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі зворушливо привітала всіх мам зі святом (фото: instagram.com/rosiehw/)

Численні шанувальники зірки тут же взялися коментувати фото, зазначивши заодно, що малюк схожий на знамениту маму.

"Це божественно"

"Дитинко! Ти Чудо-Жінка! З днем матері"

"Дорогоцінний"

"Це так мило"

"Душечки"

"Чиста любов"

"О, це так мило"

"Неймовірно"

"Йому пощастило, що ти його мама"

"Я сподіваюся, що одного разу ви опублікуєте природну фотографію без фільтру з вашою дитиною! Я впевнений, що ви будете ще красивішим без цієї косметики"

"Саме миле фото в життя"

"Чудова мама"

"Ви всі троє схожі"

Супермодель почала активно працювати вже після кількох місяців після пологів (фото: instagram.com/rosiehw/)

До речі, Роузі, як і багато її колег по подіуму, не стала засиджуватися в декреті. Вона зуміла максимально швидко повернутися у форму і вже через кілька місяців після пологів вирушила на зйомки для реклами купальників. Також вона щосили працює над новим проектом – власної косметичної лінією Rose Inc, бере участь у фотосесіях і зйомках для глянцевих журналів, встигає викладати добірки стильних луків і навіть працювати над дизайном одягу.

32-річна зірка в новій реколамной кампанії білизни для Marks & Spencer (фото: instagram.com/rosiehw/)

На днях вона також представила нову лінію Rosie for Autograph для Marks & Spencer – над дизайном моделей для цієї колекції вона працює самостійно. Дівчина позує в сексуальному чорному нижній білизні і панчохах. І виглядає, безумовно, не гірше, ніж до вагітності.