Дмитро Комаров навчить глядачів готувати качку по-пекінськи по унікальному 700-річному рецепту

Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв (фото: 1+1)

Дмитро Комаров покаже виворіт головної туристичної пам'ятки Піднебесної

У новій серії тревел-шоу «Світ навиворіт», яка вийде вже сьогодні о 22.45 на каналі «1+1», мандрівник Дмитро Комаров побуває на найбільшому параді в історії Піднебесної і спробує на смак найлегендарнішу китайську страву.

Продовжуючи свою захоплюючу подорож Китаєм, команда «Світу навиворіт» потрапить до Пекіна на грандіозне святкування 70-річчя створення Китайської Народної Республіки. День заснування КНР - важлива подія для всієї країни, в честь якої влада влаштовує найбільші паради в історії держави.

На центральній площі Пекіна в цей день збирається до 100 тисяч чоловік, 15 тисяч солдатів, 580 взірців військової техніки, 160 літаків і гелікоптерів. Тут Дмитро Комаров покаже українським глядачам головний авіаційний номер грандіозного параду, а також потрапить на дивовижне вечірнє шоу салютів.

У Пекіні «Світ навиворіт» чекає ще одна пригода, але вже гастрономічна. Для того, щоб спробувати головну кулінарну фішку Піднебесної, мандрівники вирушать на пошуки ресторану, в якому готують найкращу в світі пекінську качку. Власники цього невеликого закладу являються єдиними хранителями древнього рецепту - саме так страву готували для самого імператора.

За традицією програми, Дмитро Комаров побуває на кухні легендарного ресторану і своїми руками спробує приготувати качку за 700-річним рецептом. Ведучий тревел-шоу розкриє секрети місцевих кухарів, як вони перетворюють звичайну страву в справжній делікатес. І поділиться цими незвичайними техніками приготування з усіма глядачами.

«Я дійсно відчуваю себе імператором, тому що таке багатство смаку складно собі уявити! І це не має нічого спільного з тим, що звикли їсти ми - куркою або гускою. Це просто фантастика, такого не спробуєш більше ніде! » - поділиться враженнями після дегустації Дмитро Комаров.

Крім того, у новому випуску «Світ навиворіт» вирушить в туристичну мекку Піднебесної - на Велику Китайську стіну. А також дізнається, що таке «золотий тиждень» для мільярдного населення китайців.

Секретний рецепт приготування пекінської качки і вражаюча сторона головної туристичної пам'ятки Піднебесної - дивіться у програмі «Світ навиворіт» вже сьогодні о 22.45 на каналі «1+1».